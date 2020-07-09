Росія не має червоних ліній, а червоні лінії України до кінця невідомі: заява Козака
У представників Росії в Тристоронній контактній групі немає жодних "червоних ліній" щодо переговорів на тему Донбасу. При цьому в Росії заявляють, "червоні лінії" української сторони до кінця невідомі.
Козак про "червоні лінії"
"Ніяких "червоних ліній" у Російської Федерації немає", – заявив в інтерв’ю ТАСС заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором українського напрямку і врегулювання конфлікту на Донбасі.
Читайте також Пройшло засідання мінської ТКГ: Росія знову зробила закид у бік України
Козак додав, що представники Росії в контактній групі мають прості та однозначні директиви підтримувати будь-які домовленості, які будуть досягнуті "між Донбасом та Україною" з метою запобігання ескалації та мирного політичного врегулювання конфлікту.
При цьому він зазначив, що "червоні лінії" української сторони до кінця невідомі.
Їм (українській стороні – 24 канал) властиво нерідко формулювати свою позицію езоповою мовою. Одну з ліній можна розпізнати – в жодному разі не вести діалог з жодними представниками ОРДЛО. Але ця "червона лінія" виходить за "червоні лінії" мінських угод, які однозначно приписують цей діалог,
– заявив Козак.
Про можливий вихід Києва з мінських угод
"Вихід України з мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НС природного або техногенного характеру, де потрібен заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такої НС. З політичного погляду ми будемо готові до будь-якого розвитку подій", – запевнив заступник глави адміністрації президента Росії.
До теми В Росії "висловили занепокоєння" заявами України щодо мінських домовленостей
Що має на увазі Козак, коли говорить про вихід з мінських угод
- Заяву українського міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше сказав про необхідність модернізації мінських домовленостей.
- Резніков також заявив, що мінські угоди так і не були легітимізовані ні Верховною Радою, ні російською Держдумою.
- Тож угоди не є актом міжнародно-правового характеру.
- Окрім того, їхній термін сплив. Зокрема, Резніков нагадав, що останні дати, прописані у мінських угодах, минули у 2015 році.
- Міністр при цьому наголосив, що Україна залишається прихильником використання мінського процесу як майданчику для переговорів.