У представників Росії в Тристоронній контактній групі немає жодних "червоних ліній" щодо переговорів на тему Донбасу. При цьому в Росії заявляють, "червоні лінії" української сторони до кінця невідомі.

Козак про "червоні лінії"

"Ніяких "червоних ліній" у Російської Федерації немає", – заявив в інтерв’ю ТАСС заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором українського напрямку і врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Козак додав, що представники Росії в контактній групі мають прості та однозначні директиви підтримувати будь-які домовленості, які будуть досягнуті "між Донбасом та Україною" з метою запобігання ескалації та мирного політичного врегулювання конфлікту.



При цьому він зазначив, що "червоні лінії" української сторони до кінця невідомі.

Їм (українській стороні – 24 канал) властиво нерідко формулювати свою позицію езоповою мовою. Одну з ліній можна розпізнати – в жодному разі не вести діалог з жодними представниками ОРДЛО. Але ця "червона лінія" виходить за "червоні лінії" мінських угод, які однозначно приписують цей діалог,

– заявив Козак.

Про можливий вихід Києва з мінських угод

"Вихід України з мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НС природного або техногенного характеру, де потрібен заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такої НС. З політичного погляду ми будемо готові до будь-якого розвитку подій", – запевнив заступник глави адміністрації президента Росії.

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