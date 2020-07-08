Відбулося чергове засідання мінської Тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії та ОБСЄ). Через ситуацію з коронавірусом у світі захід традиційно проходив у форматі відеоконференції.

Про результати засідання повідомила пресслужба президента України.

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Які питання обговорили під час засідання ТКГ 8 липня

Українська сторона вкотре наполягла на невідкладному встановленні сталого та всеосяжного режиму припинення вогню. Доливає олії у вогонь і ситуація, що склалася внаслідок пожеж на Луганщині. Таку позицію України повністю підтримав координатор ТКГ – представник ОБСЄ, а також узгодили учасники засідання.

У результаті українська сторона отримала гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних суден ДСНС з метою ліквідації пожеж на Луганщині поблизу лінії розмежування.

У межах порлітичної робочої групи обговорили правові аспекти врегулювання конфлікту на Донбасі. Активну участь в обговоренні взяли представники окупованих територій сходу України, що перебувають у складі української делегації. Представники ОБСЄ відзначили конструктивну позицію України.

Під час безпекових питань звернули увагу на вирішення проблеми недопуску спостерігачів ОБСЄ на тимчасово окуповані території України. Такий доступ з боку підконтрольних Києву територій забезпечено в повному обсязі. Натомість бойовики його досі блокують.

Враховуючи це, координатор ТКГ, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ посол Хайді Грау наголосила, що на території України мають бути однакові підходи до забезпечення доступу членів СММ ОБСЄ.

ОБСЄ визнала значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування. В межах цієї роботи та на виконання домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки" було попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування. Крім того, розглянули можливість подальшого опрацювання наступних семи ділянок.

Задля подальшої активізації роботи з безпекових питань українська делегація ініціювала проведення 14 липня додаткового засідання відповідної робочої групи ТКГ.

Для розв'язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі контрольні пункти. Проте це питання залишається невирішеним через неконструктивну позицію з боку бойовиків.

Учасники ТКГ підтримали позицію української делегації щодо можливості відкриття двох нових КПВВ в Луганській області. Відбутися це має протягом чотирьох місяців.

Україна також укотре підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх". Водночас Київ наголосив, що очікує на письмові підтвердження від іншої сторони.

Крім того, під час засідання ТКГ знову порушили питання екологічної безпеки.

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Росія звинуватила Україну у зриві підготовки обміну полоненими

Про свої підсумки засідання мінської ТКГ також оголосила Росія. Представник Кремля Борис Гризлов, зокрема, звинуватив українську сторону в нібито зриві підготовки обміну утримуваними особами. За його словами, Київ відмовився від домовленостей щодо складання списків на обмін. Гризлов зауважив, що списки повинні були бути складеними відповідно до чотирьох категорій полонених. Про це повідомляє ТАСС.

Буквально під час засідання київська делегація заявила, що вона хоче ще дві категорії. Це істотно загальмує процес обміну та звільнення,

– переконує росіянин.

Гризлов додав, що представники України в ТКГ начебто відмовилися узгодити з представниками фейкових "ДНР" і "ЛНР" низки ділянок розмінування на лінії зіткнення. Водночас Росії заявив, що з 20 ділянок було узгоджено 13.

За його словами, українська сторона з представниками окупаційних адміністрацій домовилися з питань гарантії безпеки під час проведення робіт на контрольних пунктах.

Також Гризлов наголосив, що кадрові зміни в українській делегації гальмують роботу ТКГ. На його переконання, це нібито "серйозно гальмує роботу контактної групи, і це є додатковим фактор нестабільності та напруженості між Києвом і Донбасом".