Відбулося чергове засідання мінської ТКГ: які питання обговорили сторони
Відбулося чергове засідання мінської Тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі. Участь у заході з українського боку брали і представники окупованих територій Донбасу. Засідання ТКГ вкотре через пандемію коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.
Про підсумки засідання ТКГ повідомила пресслужба українського президента. Відповідна інформація з’явилася на офіційному президентському сайті.
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- Під час засідання українська сторона, зокрема, наголосила на важливості встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.
- Крім того, у межах робочої групи з безпекових питань обговорювали низку пропозицій, внесених українською стороною.
Вони, серед іншого, стосувалися:
– протимінної діяльності,
– забезпечення безпеки для мирного населення,
– нових точок розведення сил і засобів,
– забезпечення сталого припинення вогню.
Модератор групи посол Яшар Халіт Чевік відзначив конструктивний характер діалогу.
- Також українська делегація акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу спостережної місії ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної Києву території. Зокрема, лише з 1 до 23 червня було зафіксовано 39 випадків недопуску спостерігачів на окуповану території через блокпости уздовж офіційних дорожніх коридорів.
- Українська сторона наголосила і на готовності надати необхідні безпекові гарантії та всебічне сприяння СММ ОБСЄ для розслідування інциденту з пошкодженням камери спостереження в районі Широкиного (Донецька область). Інцидент трапився 22 червня внаслідок обстрілу з непідконтрольної уряду України території.
- Українська сторона запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів на проєктних ділянках до наступного засідання ТКГ.
- Водночас у межах робочої групи з соціально-економічних питань після двотижневої перерви було відновлено роботу українського оператора мобільного зв’язку на підконтрольній Україні території Донбасу.
- Українська сторона ініціювала обговорення підходів до розв'язання екологічних проблем на Донбасі. Зокрема, порушила питання безпечного зберігання радіоактивних матеріалі і можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу ситуації. Також делегація порушила питання забезпечення водопостачання у зоні конфлікту.
- У межах робочої групи з політичних питань українська делегація надала сторонам консультацій календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законом України термін.
Так, українська делегація наголосила, шо проведення виборів на Донбасі є можливим виключно після:
- всеосяжної деескалації,
- виведення іноземних військових підрозділів та техніки,
- роззброєння незаконних збройних формувань,
- відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.
- У межах гуманітарної групи обговорювали й питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".
- Делегація України знову наголосила на готовності відкрити два нових контрольний пункти в Луганській області з гуманітарних міркувань. А також укотре підтвердила готовність надати гарантії безпеки на період побудови відповідної інфраструктури з боку тимчасово окупованих територій за умови реального проведення робіт.
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Підсумовуючи дискусію, модератор від ОБСЄ посол Хайді Грау позитивно оцінила активізацію роботи української сторони, зазначивши, що це внесло конструктив у роботу усіх груп ТКГ.
Наступний раунд консультацій у межах ТКГ заплановано на 8 липня.