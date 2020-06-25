Відбулося чергове засідання мінської Тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі. Участь у заході з українського боку брали і представники окупованих територій Донбасу. Засідання ТКГ вкотре через пандемію коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.

Про підсумки засідання ТКГ повідомила пресслужба українського президента. Відповідна інформація з’явилася на офіційному президентському сайті. Зверніть увагу Підсумки засідання ТКГ 10 червня: відтепер представники ОРДЛО участь братимуть постійно Підсумки засідання ТКГ 25 червня Під час засідання українська сторона, зокрема, наголосила на важливості встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню. Крім того, у межах робочої групи з безпекових питань обговорювали низку пропозицій, внесених українською стороною. Вони, серед іншого, стосувалися: – протимінної діяльності, – забезпечення безпеки для мирного населення, – нових точок розведення сил і засобів, – забезпечення сталого припинення вогню. Модератор групи посол Яшар Халіт Чевік відзначив конструктивний характер діалогу. Також українська делегація акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу спостережної місії ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної Києву території. Зокрема, лише з 1 до 23 червня було зафіксовано 39 випадків недопуску спостерігачів на окуповану території через блокпости уздовж офіційних дорожніх коридорів. Українська сторона наголосила і на готовності надати необхідні безпекові гарантії та всебічне сприяння СММ ОБСЄ для розслідування інциденту з пошкодженням камери спостереження в районі Широкиного (Донецька область). Інцидент трапився 22 червня внаслідок обстрілу з непідконтрольної уряду України території. Українська сторона запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів на проєктних ділянках до наступного засідання ТКГ. Водночас у межах робочої групи з соціально-економічних питань після двотижневої перерви було відновлено роботу українського оператора мобільного зв’язку на підконтрольній Україні території Донбасу. Українська сторона ініціювала обговорення підходів до розв'язання екологічних проблем на Донбасі. Зокрема, порушила питання безпечного зберігання радіоактивних матеріалі і можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу ситуації. Також делегація порушила питання забезпечення водопостачання у зоні конфлікту. У межах робочої групи з політичних питань українська делегація надала сторонам консультацій календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законом України термін. Так, українська делегація наголосила, шо проведення виборів на Донбасі є можливим виключно після: всеосяжної деескалації,

виведення іноземних військових підрозділів та техніки,

роззброєння незаконних збройних формувань,

відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту. У межах гуманітарної групи обговорювали й питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх". Делегація України знову наголосила на готовності відкрити два нових контрольний пункти в Луганській області з гуманітарних міркувань. А також укотре підтвердила готовність надати гарантії безпеки на період побудови відповідної інфраструктури з боку тимчасово окупованих територій за умови реального проведення робіт. До теми Українська та російська делегації ТКГ провели спільну зустріч у Мінську Підсумовуючи дискусію, модератор від ОБСЄ посол Хайді Грау позитивно оцінила активізацію роботи української сторони, зазначивши, що це внесло конструктив у роботу усіх груп ТКГ. Наступний раунд консультацій у межах ТКГ заплановано на 8 липня.