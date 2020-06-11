Припинення вогню, доступ спостерігачів ОБСЄ до окупованих Росією територій, місцеві вибори в ОРДЛО – ключові теми засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 10 червня. Особливість засідання – участь у ньому представників окупованих регіонів Донецької та Луганської областей у складі делегації України.

Тристороння контактна група – Україна, Росія, ОБСЄ – провела 10 червня засідання у форматі відеоконференції. Про його результати розповіли на офіційному сайті глави держави.

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Засідання ТКГ 10 червня: підсумки

Участь у засіданні ТКГ представників ОРДЛО

Вперше у засіданні ТКГ у складі української делегації взяли участь представники ОРДЛО .

. Українська сторона поінформувала учасників засідання, що ці представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі.

Окремі райони Донецької області представляли, нагадаємо, журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а Луганської – юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Ключові питання, на яких вкотре зробили акцент

Необхідність цілковитого припинення вогню.

Забезпечення повного й безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ до окупованих територій.

до окупованих територій. Відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування в адаптивному режимі.

Україна, зауважимо, до цього готова, і заявляла про це неодноразово. Однак, як розповів Сергій Гармаш у фейсбуці, "представники Росії з ОРДЛО" готові випускати людей з окупованих територій без проблем, а от запускати назад – лише за спеціальними списками. Це, мовляв, потрібно, щоб відстежувати дотримання обсервації.

Місцеві вибори на Донбасі – лише після виведення іноземних військ і відновлення контролю України над державним кордоном у зоні конфлікту.

До слова, кілька днів перед засіданням ТКГ Кулеба вкотре наголосив на наріжній "червоній лінії" перемовин у ТКГ. Детальніше – за цим посиланням.