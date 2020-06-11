Итоги заседания ТКГ 10 июня: отныне представители ОРДЛО участвовать будут постоянно
Прекращение огня, доступ наблюдателей ОБСЕ к оккупированным Россией территориям, местные выборы в ОРДЛО – ключевые темы заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня. Особенность заседания – участие в нем представителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей в составе делегации Украины.
Трехсторонняя контактная группа – Украина, Россия, ОБСЕ – провели 10 июня заседание в формате видеоконференции. О его результатах рассказали на официальном сайте главы государства.
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Заседание ТКГ 10 июня: итоги
Участие в заседании ТКГ представителей ОРДЛО
- Впервые в заседании ТКГ в составе украинской делегации приняли участие представители ОРДЛО.
- Украинская сторона проинформировала участников заседания, что эти представители ОРДЛО Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе.
Отдельные районы Донецкой области представляли, напомним, журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а Луганской – юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.
Ключевые вопросы, на которых в очередной раз делали акцент
- Необходимость полного прекращения огня.
- Обеспечение полного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ к оккупированным территориям.
- Открытие двух новых КПВВ на линии разграничения в адаптивном режиме.
Украина, заметим, к этому готова, и заявляла об этом неоднократно. Однако, как рассказал Сергей Гармаш в фейсбуке, "представители России с ОРДЛО" готовы выпускать людей с оккупированных территорий без проблем, а вот запускать обратно – только по специальным спискам. Это, мол, нужно, чтобы отслеживать соблюдение обсервации.
- Местные выборы на Донбассе – только после вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над государственной границей в зоне конфликта.
К слову, несколько дней перед заседанием ТКГ Кулеба в который раз очертил краеугольную "красную линию" переговоров в ТКГ. Подробнее – по это ссылке.