Прекращение огня, доступ наблюдателей ОБСЕ к оккупированным Россией территориям, местные выборы в ОРДЛО – ключевые темы заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня. Особенность заседания – участие в нем представителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей в составе делегации Украины.

Трехсторонняя контактная группа – Украина, Россия, ОБСЕ – провели 10 июня заседание в формате видеоконференции. О его результатах рассказали на официальном сайте главы государства.

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Заседание ТКГ 10 июня: итоги

Участие в заседании ТКГ представителей ОРДЛО

Впервые в заседании ТКГ в составе украинской делегации приняли участие представители ОРДЛО .

Украинская сторона проинформировала участников заседания, что эти представители ОРДЛО Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе.

Отдельные районы Донецкой области представляли, напомним , журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а Луганской – юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Ключевые вопросы, на которых в очередной раз делали акцент

Необходимость полного прекращения огня.

Обеспечение полного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ к оккупированным территориям.

Открытие двух новых КПВВ на линии разграничения в адаптивном режиме.

Украина, заметим, к этому готова, и заявляла об этом неоднократно. Однако, как рассказал Сергей Гармаш в фейсбуке , "представители России с ОРДЛО" готовы выпускать людей с оккупированных территорий без проблем, а вот запускать обратно – только по специальным спискам. Это, мол, нужно, чтобы отслеживать соблюдение обсервации.

Местные выборы на Донбассе – только после вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над государственной границей в зоне конфликта.