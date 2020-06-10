Присутствие представителей Донбасса, особенно ее временно оккупированной части, в составе украинской делегации в переговорах по минскую, имеет важное значение.

Не можна говорити про Донбас без людей з цього регіону, як і не можна говорити про Україну без неї в "Нормандському форматі".

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ТКГ без посередників

Денис Казанський та Сергій Гармаш будуть включені в ТКГ як переселенці від Донбасу. Росія своєю чергою вимагає, аби такими представниками були лідери-сепаратисти. Очевидно, що план Кремля в цьому випадку передбачає дуже просту річ – посадити за один стіл переговорів офіційний Київ та "лідерів ЛДНР".

Таким чином Кремль намагається відсторонитись від своєї присутності на Донбасі та перейти в категорію посередників, миротворців і стати на рівень ОБСЄ, Німеччини та Франції. І кінцевою метою цієї операції є змусити Захід зняти санкції.

Натомість цінністю "мінського процесу", окрім як зупинити наступ росіян, є збереження санкцій проти Росії. Сьогодні це єдиний інструмент присмирити апетити Кремля, адже вони в них амбітні: "створення єдиного політичного простору", про це Володимир Путін заявив під час пресконференції в Кремлі у 2015 році, відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка про кінцеву мету Москви щодо України.

Путін не приховував своїх амбіцій, адже йому потрібна Україна не як партнер, але як підданий, тому Донбас є єдиним інструментом, який має змусити в силовий спосіб підкорити українську владу собі. Вона має бути гнучка, пластична, йти на поступки. Цю стратегію в Кремлі намагались реалізувати з Володимиром Зеленським, але як бачимо, президент України не йде цим шляхом вводячи в ТКГ переселенців, тобто тих, які на своїй шкурі відчули що таке окупація.

Про стратегію деокупації Донбасу

Україна має випрацювати свій план з деокупації Донбасу. До прикладу два роки тому стратегію відновлення цілісності України і деокупації Донбасу, так званий "механізм малих кроків" запропонував Арсен Аваков. Це була перший і єдиний документ. Порошенко не спромігся запропонувати альтернативу, але це не важливо. Натомість, якщо ми не матимемо свого плану, такий план нам накинуть ззовні. Він буде писатись в Кремлі, Парижі чи Берліні, але не в Києві і очевидно не відповідатиме національним інтересам України.

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Залучення переселенців передбачено Мінськими угодами – там сказано, що проводяться консультації з представниками ОРДЛО стосовно політичних параметрів і змін до законодавства. Це не консультаційна рада, про яку йшлося раніше. Від цієї ідеї остаточно відмовилися, бо суспільство її не сприймає.

Зараз стратегія Зеленського щодо залучення переселенців в ТКГ є намагання відтіснити план Кремля щодо прямих переговорів з сепаратистами, адже вони їм потрібні для легітимізації свого статусу.