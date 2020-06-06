Во время переговоров в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Украина придерживается ряда "красных линий". Едва ли не самая принципиальная – невозможность прямого диалога с пророссийскими боевиками.

То, что Украина никогда не будет вести переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал. Сделал министр это в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером 5 июня.

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Переговоры по Донбассу Украины будет проводить только с Россией. Ведь Трехсторонняя контактная группа – это формат, в котором общаются Киев и Москва при посредничестве ОБСЕ. Других сторон там нет.

Кулеба напомнил, что и он сам, и вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, и Президент Украины Владимир Зеленский не раз озвучивали "красные линии" переговоров по Донбассу в ТКГ.

И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей – мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ДНР – ЛНР",

– отметил Дмитрий Кулеба.

"Это ключевая "красная линия", которая лежит в основе защиты наших национальных интересов", – подытожил глава МИД.