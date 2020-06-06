Під час переговорів у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Україна дотримується низки "червоних ліній". Чи не найбільш принципова – неможливість прямого діалогу з проросійськими бойовиками.

На тому, що Україна ніколи не вестиме перемовин із так званими "ДНР" та "ЛНР", наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. Зробив міністр це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" увечері 5 червня.

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Переговори щодо Донбасу Україна буде проводити тільки з Росією. Адже Тристороння контактна група – це формат, у якому спілкуються Київ та Москва за посередництва ОБСЄ. Інших сторін там немає.

Кулеба нагадав, що і він сам, і віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, і Президент України Володимир Зеленський неодноразово озвучували "червоні лінії" переговорів по Донбасу у ТКГ.

І одна з наших "червоних ліній", принципова, яка бісить наших російських сусідів – ми не увійдемо у прямий діалог з так званими "ДНР – ЛНР",

– наголосив Дмитро Кулеба.

"Це ключова "червона лінія", яка стоїть в основі захисту наших національних інтересів", – підсумував глава МЗС.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Сході України, нагадаємо, працює з червня 2014 року. У роботі групи участь беруть представники України, ОБСЄ та Росії. Українську делегацію з червня 2019 року очолює другий український президент Леонід Кучма.