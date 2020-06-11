Українська делегація в ТКГ провела спільну зустріч із російською стороною у Мінську. Під час неї представники обговорили підвищення ефективності роботи групи.

Зустріч відбулася в рамках виконання домовленостей лідерів "нормандської четвірки". Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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В межах робочого візиту до Білорусі українська делегація зустрілася з російською стороною ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі,

– мовиться у короткому повідомленні.

У президента лиш додають, що зустріч є своєрідним продовженням візитів української делегації в Берлін 2 червня й відбулася напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня.

Зверніть увагу! У засіданні ТКГ 10 червня вперше взяли участь представники від окупованих територій Донбасу. Українська сторона поінформувала учасників засідання, що ці представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі. Це, звісно, негативно сприйняла російська сторона.

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