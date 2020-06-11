Українська та російська делегації ТКГ провели спільну зустріч у Мінську
Українська делегація в ТКГ провела спільну зустріч із російською стороною у Мінську. Під час неї представники обговорили підвищення ефективності роботи групи.
Зустріч відбулася в рамках виконання домовленостей лідерів "нормандської четвірки". Про це інформує пресслужба Офісу Президента.
До теми Для Росії був шок, що ми з'явилися в цьому процесі, – учасник ТКГ від ОРДЛО
В межах робочого візиту до Білорусі українська делегація зустрілася з російською стороною ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі,
– мовиться у короткому повідомленні.
У президента лиш додають, що зустріч є своєрідним продовженням візитів української делегації в Берлін 2 червня й відбулася напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня.
Зверніть увагу! У засіданні ТКГ 10 червня вперше взяли участь представники від окупованих територій Донбасу. Українська сторона поінформувала учасників засідання, що ці представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі. Це, звісно, негативно сприйняла російська сторона.
Коротко про новий формат української делегації в ТКГ
- 9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили проукраїнськи налаштованих вимушених переселенців з окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський.
- Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.