10 червня Тристороння контактна група щодо Донбасу – Україна, Росія, ОБСЄ – провела засідання. Після цього представник РФ Борис Гризлов звинуватив Київ у фактичному виході з мінського процесу і саботажі обміну полоненими. За словами учасника ТКГ від ОРДЛО Сергія Гармаша, якщо Росія спробує саботувати мінський процес, то це покаже всьому світу і західним партнерам її неконстурктивну позицію.

В ефірі 24 каналу журналіст також відзначив, що Росія не очікувала і не була готова до появи переселенців на засіданні у складі Тристоронньої контактної групи.

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"Для них був шок, що ми з’явилися в цьому процесі", – наголосив він.

На думку Сергія Гармаша, після залучення представників ОРДЛО до участі в засіданні ТКГ Росія ще не виробила стратегію подальшої поведінки. Для цього і оголосили технічну перерву, щоб виробити стратегію, як на це реагувати.

Учасник ТКГ зауважив, що зробив для себе важливий висновок: поки що в Росії немає політичної волі вирішити це питання.

Поки що Росія розмовляє, точніше грає в те, що вона посередник. А розмовляють, переважно, ті, хто нікого не представляють. Представники Росії з ОРДЛО – я їх так називаю,

– пояснив він.

І додав, що коли Росія почне активно брати участь у процесі, тоді це буде ознакою, що вона хоче вирішити цю проблему. Поки що це спроба заговорити цю проблему, а не розв'язати її.

Також Сергій Гармаш розповів, що Україна дослівно виконала зобов'язання щодо мінських угод. Адже в комплексі заходів написано, що вона зобов'язана узгоджувати і консультуватися з представниками окремих районів Донецької і Луганської області.

Він зазначив, що ці території є адміністративними одиницями України, відтак саме наша країна призначила людей, з якими буде консультуватися.

Довідка. Вперше у засіданні ТКГ у складі української делегації взяли участь представники ОРДЛО. Це двоє журналістів, лікар та юрист.

Сергій Гармаш пояснив, що представники окупованих території Донеччини і Луганщини є не просто сторонніми людьми.

"Ми переселенці. Коли Україна поверне собі юрисдикцію над цими територіями, адже на це спрямований мінський процес, ми туди повернемося, житимемо, будемо брати участь у тих виборах", – заявив він.

Учасник ТКГ також зауважив, що представникам ОРДЛО потрібно брати участь у цьому обговоренні і консультувати владу.

Це необхідно, щоб влада не пішла на ті компроміси, які призведуть до того, що ми туди приїдемо, а там буде небезпека для наших життів через наші політичні переконання,

– додав Сергій Гармаш.

Хто представляє Україну від ОРДЛО у ТКГ: