10 июня Трехсторонняя контактная группа по Донбассу – Украина, Россия, ОБСЕ – провела заседание. После этого представитель РФ Борис Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из минского процесса и саботаже обмена пленными. По словам участника ТКГ от ОРДЛО Сергея Гармаша, если Россия попытается саботировать минский процесс, то это покажет всему миру и западным партнерам ее неконстурктивну позицию.

В эфире 24 канала журналист также отметил, что Россия не ожидала и не была готова к появлению переселенцев на заседании в составе Трехсторонней контактной группы.

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"Для них был шок, что мы появились в этом процессе", – подчеркнул он.

По мнению Сергея Гармаша, после привлечения представителей ОРДЛО к участию в заседании ТКГ Россия еще не выработала стратегию дальнейшего поведения. Для этого и объявили технический перерыв, чтобы выработать стратегию, как на это реагировать.

Участник ТКГ заметил, что сделал для себя важный вывод: пока в России нет политической воли решить этот вопрос.

Пока что Россия разговаривает, точнее играет в то, что она посредник. А говорят в основном те, кто никого не представляют. Представители России из ОРДЛО-я их так называю,

– пояснил он.

И добавил, что когда Россия начнет активно участвовать в процессе, тогда это будет признаком, что она хочет решить эту проблему. Пока что это попытка заговорить эту проблему, а не решить ее.

Также Сергей Гармаш рассказал, что Украина дословно выполнила обязательства по Минским соглашениям. Ведь в комплексе мер написано, что она обязана согласовывать и консультироваться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области.

Он отметил, что эти территории являются административными единицами Украины, поэтому именно наша страна назначила людей, с которыми будет консультироваться.

Справка. Впервые в заседании ТКГ в составе украинской делегации приняли участие представители ОРДЛО. Это двое журналистов, врач и юрист.

Сергей Гармаш пояснил, что представители оккупированных территории Донетчины и Луганщины являются не просто посторонними людьми.

"Мы переселенцы. Когда Украина вернет себе юрисдикцию над этими территориями, ведь на это направлен минский процесс, мы туда вернемся, будем жить, будем принимать участие в тех выборах", – заявил он.

Участник ТКГ также отметил, что представителям ОРДЛО нужно участвовать в этом обсуждении и консультировать власть.

Это необходимо, чтобы власть не пошла на те компромиссы, которые приведут к тому, что мы туда приедем, а там будет опасность для наших жизней за наши политические убеждения,

– добавил Сергей Гармаш.

Кто представляет Украину от ОРДЛО в ТКГ: