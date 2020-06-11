Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина фактически вышла из минского процесса. Он это объясняет тем, что Киев отказывается обсуждать политическую часть минского комплекса мероприятий с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНВ". Зато обсуждает эти вопросы с переселенцами, которые недавно вошли в состав ТКГ.

Подробнее о заявлении Грызлова

Свое заявление Грызлов объявил во время общения с журналистами. Об этом пишет информационное агентство Интерфакс.

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"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска. И собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", – подчеркнул Грызлов.

По его убеждению, таким образом Украина решила вести переговоры с людьми, "которых сама и назначила".

Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса,

– заявил Грызлов.

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9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли проукраински настроенных вынужденных переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский .

и . Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

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В саботаже процесса обмена пленными в Донбассе

"Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе. Украина намеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, которые прошли процедуру обмена", – отметил он.

Расценил как провокацию открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе "в условиях жары и эпидемии коронавируса"

"Раньше в очередях, устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины относительно пропуска через линию разграничения, без согласования с Донбассом – это провокация", – утверждает Грызлов.

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По его словам, решение о прекращении огня Киев еще не принял

Грызлов утверждает, что по новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, в то же время отказывается обсуждать конкретные координаты.

"Это только имитация работы, а не выполнение решений. Украина как и раньше не дает гарантий безопасности, на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", – констатировал он.