Представник Росії у Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Україна фактично вийшла з мінського процесу. Він це пояснює тим, що Київ відмовляється обговорювати політичну частину мінського комплексу заходів із представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Натомість обговорює ці питання з переселенцями, які нещодавно увійшли до складу ТКГ.

Детальніше про заяву Гризлова

Свою заяву Гризлов оголосив під час спілкування з журналістами. Про це пише інформаційна агенція Інтерфакс.

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"Київ відмовляється обговорювати політичні питання відповідно до пунктів 11, 12 Комплексу заходів із виконання мінських угод, із представниками Донецька, Луганська. І збирається обговорювати їх із колишніми жителями Донбасу, які зараз проживають на території України", – наголосив Гризлов.

На його переконання, таким чином Україна вирішила вести перемовини з людьми, "яких сама і призначила".

Така позиція фактично означає вихід України з мінського процесу,

– заявив Гризлов.

Коротко про новий формат української делегації в ТКГ

9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили проукраїнськи налаштованих вимушених переселенців з окремих районів Донецької та Луганської областей.

з окремих районів Донецької та Луганської областей. Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський.

і Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

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У чому ще Гризлов звинувачує Київ

В саботажі процесу обміну полоненими в Донбасі

"Ми бачимо, що київська влада продовжує курс на загострення ситуації в Донбасі. Україна навмисно зриває процес обміну утримуваних осіб, відмовляється від своїх зобов'язань не переслідувати осіб, які пройшли процедуру обміну", – зазначив він.

Розцінив як провокацію відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі "в умовах спеки та епідемії коронавірусу"

"Раніше в чергах, влаштованих саме Києвом, вже були смертельні випадки. В умовах спеки та епідемії ситуація на пропускних пунктах може бути набагато гіршою. Одностороннє рішення України щодо пропуску через лінію розмежування, без узгодження з Донбасом – це провокація", – переконує Гризлов.

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За його словами, рішення про припинення вогню Київ ще не ухвалив

Гризлов стверджує, що за новим ділянкам розведення київська сторона робить тільки декларації, водночас відмовляється обговорювати конкретні координати.

"Це лише імітація роботи, а не виконання рішень. Україна як і раніше не дає гарантій безпеки, на весь період робіт, необхідних для підготовки інфраструктури для відкриття нових пропускних пунктів в Щасті та Золотому", – констатував він.