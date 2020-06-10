Введення українських представників від ОРДЛО в переговорну Тристоронню контактну групу в Мінську дуже важливе. Україна продовжує наступальну тактику.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Представники Донбасу на переговорах ТКГ, які займають проукраїнську позицію, – прецедент. Руйнується монополія двох так званих сепаратистських республік на представництво інтересів Донбасу. Як у шахах, ми починаємо білими і нав'язуємо свою комбінацію і тактику,

– наголошує Володимир Фесенко.

Ініціатива України

Як зауважує експерт, Україна протягом останнього року демонструє ініціативність. Німеччина,Франція і ОБСЄ бачать, що Україна хоче досягти результату у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Це спроба з боку президента Зеленського оновити мінські угоди. Безпосередньо не виходить – Росія проти. Треба заходити з тилу і міняти модель переговорів. Зокрема, включаючи представників проукраїнської частини Донбасу,

– зауважує Фесенко.

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При цьому експерт зазначає: такі дії України не подобаються Росії і сепаратистам. Вони намагатимуться протидіяти. Утім, вода камінь точить. Треба нав'язувати свою позицію. За словами Фесенка, Кремль може у відповідь продовжити російську паспортизацію жителів ОРДЛО. Тоді це означатиме, що ніякої реінтеграції ОРДЛО не буде. У виборах можуть брати участь тільки громадяни України.

Кого Україна включила до участі в ТКГ