Новий цинічний фейк роспропаганди: дипломата РФ спіймали на брехні щодо України
Російські дипломати знову відзначились брехнею щодо України. Зокрема, вони розмістили фейкову новину про загибель дівчинки на Донбасі нібито від рук ЗСУ. Насправді ж вона померла в Росії ще в 2013 році.
Як Росія намагалась звинуватити Україну в обстрілах на Донбасі
Заступник постпреда Росії при ООН в Женеві Олександр Алімов розмістив у своєму твітері повідомлення про те, як гинуть діти на Донбасі нібито від рук українських військових.
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Росіянин називає загиблу дівчинку 6-річною Поліною Солодкою, яка начебто однією з перших загинула в центрі Слов'янська у 2014 році.
Реакція українських дипломатів
- На фейк відреагували в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.
- Там зазначили, що російський дипломат використав фото Анастасії Луцишиної родом з російського Усурійська. Ще у 2013 році вона була вбита таксистом.
Хочете знати, як народжуються російські фейки? Ось, будь ласка,
– написав речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
Зверніть увагу! Україна неодноразово порушувала в ООН питання про смерть і страждання дітей в окупованому Росією Донбасі. Згідно з офіційною статистикою, від початку війни щонайменше 240 дітей загинули або отримали поранення в районах бойових дій.