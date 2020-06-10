Російські дипломати знову відзначились брехнею щодо України. Зокрема, вони розмістили фейкову новину про загибель дівчинки на Донбасі нібито від рук ЗСУ. Насправді ж вона померла в Росії ще в 2013 році.

Як Росія намагалась звинуватити Україну в обстрілах на Донбасі

Заступник постпреда Росії при ООН в Женеві Олександр Алімов розмістив у своєму твітері повідомлення про те, як гинуть діти на Донбасі нібито від рук українських військових.

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Росіянин називає загиблу дівчинку 6-річною Поліною Солодкою, яка начебто однією з перших загинула в центрі Слов'янська у 2014 році.

Реакція українських дипломатів

На фейк відреагували в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.

Там зазначили, що російський дипломат використав фото Анастасії Луцишиної родом з російського Усурійська. Ще у 2013 році вона була вбита таксистом.

Хочете знати, як народжуються російські фейки? Ось, будь ласка,

– написав речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.



Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to army shelling.



In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 9, 2020

Зверніть увагу! Україна неодноразово порушувала в ООН питання про смерть і страждання дітей в окупованому Росією Донбасі. Згідно з офіційною статистикою, від початку війни щонайменше 240 дітей загинули або отримали поранення в районах бойових дій.