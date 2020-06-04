На окупованих територіях Донецької і Луганської областей внаслідок російської агресії за час війни загинули понад 240 дітей, ще майже пів тисячі отримали поранення.

Таку інформацію подає пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці.

До теми "Були просто залиті кров’ю": під обстріли на Донбасі у травні потрапили 6 дітей

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії. Ця дата встановлена ООН у 1983 році, але кожного наступного року і до сьогодні вона продовжує наповнюватися все більшою гіркотою та сумом, болем і дитячими слізьми,

– мовиться у дописі.

Українські військовики наводять сумну статистику: зараз у світі понад 230 мільйонів дітей живуть на територіях, охоплених збройними конфліктами.

Трагічна загибель дітей по всьому світу пов’язана з російською агресією: статистика

Війни у Чечні за незалежність у період 1994 – 1997 років

Через окупаційні дії Російської Федерації загинуло 10 –15 тисяч дітей. Точна інформація досі відсутня.



за незалежність у період 1994 – 1997 років Через окупаційні дії Російської Федерації загинуло 10 –15 тисяч дітей. Точна інформація досі відсутня. Північна Осетія , місто Беслан, 1 вересня 2004 року

В результаті захоплення заручників та проведеної російськими військами військової операції у школі загинуло 186 дітей.



, місто Беслан, 1 вересня 2004 року В результаті захоплення заручників та проведеної російськими військами військової операції у школі загинуло 186 дітей. Участь Росії у Сирійській війні

Лише за 2018 рік загинуло 1106 дітей за даними ЮНІСЕФ.



Лише за 2018 рік загинуло 1106 дітей за даними ЮНІСЕФ. Війна на Донбасі

З 2014-го року, "завдячуючи" російській збройній агресії на Донбасі, до цього переліку долучилася Україна. З початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти. Отримали поранення і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 дітей.

Зверніть увагу! У так званій "сірій зоні" наразі проживають від 10 до 15 тисяч дітей. За даними громадських організацій кількість дітей-переселенців з Криму і Донбасу перевищила 170 тисяч осіб, а на окупованих територіях залишилося понад 2 тисячі дітей-сиріт.



Від початку 2020 року жертвами обстрілів на Сході України стали 10 дітей. Лише за перший тиждень травня зафіксовано 6 випадків. Це вдвічі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.