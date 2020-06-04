На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в результате российской агрессии за время войны погибли более 240 детей, еще почти пол тысячи получили ранения.

Такую информацию подает пресс-служба Командования Сухопутных войск ВСУ на своей фейсбук-странице.

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4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии. Эта дата установлена ООН в 1983 году, но каждый следующий год и до сих пор она продолжает наполняться все большей горечью и грустью, болью и детскими слезами,

– говорится в сообщении.

Украинские военные приводят печальную статистику: сейчас в мире более 230 миллионов детей живут на территориях, охваченных вооруженными конфликтами.

Трагическая гибель детей по всему миру связана с российской агрессией: статистика

Войны в Чечне за независимость в период 1994 – 1997 годов

Из-за оккупационных действий Российской Федерации погибло 10-15 тысяч детей. Точная информация до сих пор отсутствует.

Северная Осетия, город Беслан, 1 сентября 2004 года

В результате захвата заложников и проведенной российскими войсками военной операции в школе погибло 186 детей.

Участие России в Сирийской войне

Только за 2018 год погибло 1106 детей по данным ЮНИСЕФ.

Война на Донбассе

С 2014-го года, "благодаря" российской вооруженной агрессии на Донбассе, к этому перечню присоединилась Украина. С начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, еще 56 пропали без вести. Получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 детей.

Обратите внимание! В так называемой "серой зоне" сейчас проживают от 10 до 15 тысяч детей. По данным общественных организаций количество детей-переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 170 тысяч человек, а на оккупированных территориях осталось более 2 тысяч детей-сирот.



От начала 2020 года жертвами обстрелов на Востоке Украины стали 10 детей. Только за первую неделю мая зафиксировано 6 случаев. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.