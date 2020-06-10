Российские дипломаты снова отличились ложью относительно Украины. В частности, они разместили фейковую новость о гибели девочки на Донбассе якобы от рук ВСУ. На самом же деле она умерла в России еще в 2013 году.

Как Россия пыталась обвинить Украину в обстрелах на Донбассе

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алимов разместил в своем твиттере сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе якобы от рук украинских военных.

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Россиянин называет погибшую девочку 6-летней Полиной Сладкой, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.

Реакция украинских дипломатов

На фейк отреагировали в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Там отметили, что российский дипломат использовал фото Анастасии Луцишиной родом из российского Уссурийска. Еще в 2013 году она была убита таксистом.

Хотите знать, как рождаются русские фейки? Вот, пожалуйста,

– написал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.



Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to army shelling.



In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 9, 2020

Обратите внимание! Украина неоднократно поднимала в ООН вопрос о смерти и страданиях детей в оккупированном Россией Донбассе. Согласно официальной статистике, от начала войны по меньшей мере 240 детей погибли или получили ранения в районах боевых действий.