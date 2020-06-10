Новый циничный фейк роспропаганды: дипломата РФ поймали на лжи в отношении Украины
Российские дипломаты снова отличились ложью относительно Украины. В частности, они разместили фейковую новость о гибели девочки на Донбассе якобы от рук ВСУ. На самом же деле она умерла в России еще в 2013 году.
Как Россия пыталась обвинить Украину в обстрелах на Донбассе
Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алимов разместил в своем твиттере сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе якобы от рук украинских военных.
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Россиянин называет погибшую девочку 6-летней Полиной Сладкой, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.
Реакция украинских дипломатов
- На фейк отреагировали в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.
- Там отметили, что российский дипломат использовал фото Анастасии Луцишиной родом из российского Уссурийска. Еще в 2013 году она была убита таксистом.
Хотите знать, как рождаются русские фейки? Вот, пожалуйста,
– написал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Обратите внимание! Украина неоднократно поднимала в ООН вопрос о смерти и страданиях детей в оккупированном Россией Донбассе. Согласно официальной статистике, от начала войны по меньшей мере 240 детей погибли или получили ранения в районах боевых действий.