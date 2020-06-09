Відбулися перемовини політичної підгрупи мінської ТКГ щодо ситуації на Донбасі. Проходили вони з допомогою відеоконференції. Участь у заході з українського боку вперше взяли представники окупованих територій.

Деталі перших мінських перемовин за участю переселенців

Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Денис Казанський. Власне він є одним із тих учасників української делегації, хто представляє окуповані регіони Донбасу. Допис про участь у політичній підгрупі ТКГ з’явився на фейсбук-сторінці Казанського.

До теми Хто представлятиме Донбас на переговорах ТКГ у Мінську: перелік

Він зауважив, що основне засідання ТКГ має пройти 10 червня. Тому "поки особливо коментувати нічого". Детальніше прокоментувати процес Казанський пообіцяв уже 11 червня. Оскільки засідання ТКГ триватиме до пізнього вечора.

Щоправда, все ж Казанський окреслив кілька тез.

Перемовини з вини Росії (російська сторона запізнилася) розпочалися на 40 хвилин пізніше. Журналіст додав, що таке у росіян буває регулярно.

Представники бойовиків, які себе називають представниками окупованих територій, відреагували на появу нових учасників нервово. За словами Казанського, вони грубіянил и, намагалися провокувати перепалки. Але до цього всі були готовими, тому відреагували спокійно.

Представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник кілька разів нових представників України "представниками консультативної ради". У відповідь на це модератор конференції П'єр Морель підкреслив, що консультативну раду ще не створювали. Казанський поведінку Мірошника пояснює бажанням перекрутити ситуацію на свою користь і зберегти обличчя.

Російський представник Олексій Дмитрієвський не висловлював протесту проти появи в українській делегації переселенців.

Коментар Резнікова щодо такої реакції Росії

За словами, очільника української делегації в ТКГ Олексія Резнікова, Росія відреагувала спокійно. Хоча він очікував, що все буде набагато жорсткіше – зокрема, представники Кремля могли висунути певний ультиматум.

Я думав, буде демарш, але немає. Йде діалог. Координатор оголосив про те, що у нас є гості. Костін (нардеп від "Слуги народу" і член української делегації в ТКГ – 24 канал) дав кожному слово, вони представилися. Зараз йде вже живе спілкування,

– зауважив український віцепрем’єр.

Також він прокоментував запізнення росіян. Резніков каже, що російська делегація це пояснює технічною проблемою.

"Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити. Тому що ми повідомили їх про це тільки вранці", – зазначив голова української делегації.

Зверніть увагу Мінські переговори: чому представники Путіна влаштовують істеричні демарші

Коротко про новий формат української делегації в ТКГ