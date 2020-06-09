Состоялись переговоры политической подгруппы минской ТКГ по ситуации на Донбассе. Проходили они в формате видеоконференции. Участие в мероприятии с украинской стороны впервые приняли представители оккупированных территорий.

Детали первых минских переговоров с участием переселенцев

Соответствующую информацию обнародовал журналист Денис Казанский. Собственно он является одним из тех участников украинской делегации, кто представляет оккупированные регионы Донбасса. Сообщение об участии в политической подгруппе ТКГ появилось на фейсбук-странице Казанского.

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Он отметил, что основное заседание ТКГ должно пройти 10 июня. Поэтому "пока особо комментировать нечего". Подробнее прокомментировать процесс Казанский пообещал уже 11 июня. Поскольку заседание ТКГ продлится до позднего вечера.

Правда, все же Казанский очертил несколько тезисов.

Переговоры по вине России (российская сторона опоздала) начались на 40 минут позже . Журналист добавил, что такое у россиян бывает регулярно.



. Журналист добавил, что такое у россиян бывает регулярно. Представители боевиков, которые себя называют представителями оккупированных территорий, отреагировали на появление новых участников нервно . По словам Казанского, они хамили и пытались спровоцировать перепалки. Но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно.



. По словам Казанского, они хамили и пытались спровоцировать перепалки. Но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно. Представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз называл новых представителей Украины "представителями консультативного совета" . В ответ на это модератор конференции Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет еще не создавали. Казанский поведение Мирошника объясняет желанием перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо.



. В ответ на это модератор конференции Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет еще не создавали. Казанский поведение Мирошника объясняет желанием перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо. Российский представитель Алексей Дмитриевский не высказывал протеста против появления в украинской делегации переселенцев.

Комментарий Резникова по такой реакции России

По его словам, главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова, Россия отреагировала спокойно. Хотя он ожидал, что все будет гораздо жестче – в частности, представители Кремля могли выдвинуть определенный ультиматум.

Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин (нардеп от "Слуги народа" и член украинской делегации в ТКГ – 24 канал) дал каждому слово, они представились. Сейчас идет уже живое общение,

– отметил украинский вице-премьер.

Также он прокомментировал опоздание россиян. Резников говорит, что российская делегация это объясняет технической проблемой.

"Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы сообщили им об этом только утром", – отметил глава украинской делегации.

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