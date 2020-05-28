Минские переговоры: почему представители Путина устраивают истерические демарши

На минских переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Россия пытается агрессивно запугать Украину. Что вызвало такое поведение России и к чему это может привести – в материале 24 канала.

Кремлю не удалось реализовать свой план

Как рассказал 24 каналу политический эксперт Сергей Постоловский, главная причина нападок представителей России на Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы – в Кремле не смогли добиться обеспечить процесс прямых переговоров Украины с оккупационными администрациями.

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Демарш представителя РФ Грызлова связан с тем, что Кремль думал в течение года реализовать план по прямым переговорам Украины с боевиками. Чтобы Россия имела такой статус, как Германия и Франция, - наблюдателя. К счастью, Украине удалось избежать этой ловушки. И это большой плюс для нас,

- отмечает Сергей Постоловский.



Украина не станет вести переговоры с главарями ОРДЛО / Фото соцсетей

Во-вторых, России очень необходимо хотя бы ослабить санкции, поскольку в стране сейчас много проблем. В Кремле надеялись на запуск газопровода "Северный поток-2". Впрочем, даже Германия 15 мая объявила, что отказывается от борьбы за судьбу газопровода на основании решения Федерального сетевого агентства и норм обновленной газовой директивы ЕС.

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При этом, отмечает Постоловский, в следующем году РФ нужно возвращать много кредитов. По словам эксперта, вследствие коронавируса и падения цен на нефть ухудшилась экономическая ситуация в России. Соответственно социальная ситуация в РФ также напряженная. Если начнутся массовые протесты в отдельных регионах, то это будет иметь эффект домино по всей России.

На чем настаивает Украина и как реагирует Россия

На пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, что не хотел бы применять план "В" и "С" в минских переговорах. По его словам, Украина будет бороться до конца за "Минск", ведь с договоренностями связаны санкции против РФ. Президент добавил, что из-за коронавируса минский процесс затормозил.

При этом Зеленский отметил: минский формат в приоритете, но другие форматы никто не отменял. Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе.

Украина также неоднократно настаивала на возвращении контроля над границей, выводе из ОРДЛО иностранных вооруженных формирований, после чего можно будет говорить о проведении местных выборов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после вывода российских войск и возвращения Украиной контроля над границей так называемые "ЛДНР" и их "администрации" будут распущены.

20 мая главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" сообщили о приведении войск в боевую готовность.

После этого президент Владимир Зеленский заявил о созыве экстренного заседания Трехсторонней контактной группы.

27 мая на переговорах ТГК Россия обвинила украинскую сторону в якобы нежелании обсуждать дополнительные меры о соблюдении режима прекращения огня. А представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что пророссийские боевики не планируют отменять решение о так называемой "боевой готовности" на Донбассе.

Грызлов высказался категорически против восстановления контроля Украины над границей. Грызлов также пригрозил, что "любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мероприятий, могут привести к непоправимым последствиям".



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Заметим, что канлер ФРГ Ангела Меркель выступила за сохранение санкций против Российской федерации до того времени, пока страна не начнет придерживаться минских договоренностей.

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Напомним, 28 мая российские дипломаты устроили скандал на встрече делегатов ОБСЕ в Вене. Причиной стало выступление украинского представителя по ситуации в Черном и Азовском морях. В частности, милитаризации Россией Азово-Черноморского бассейна.

Также на заседании Совбеза ООН 28 мая российская делегация фактически шантажировала международное сообщество. Представители Кремля заявили, что глобальное прекращение огня (в том числе, со стороны пророссийских боевиков на Донбассе) зависит от отмены международных санкций.

Как будет действовать Россия и что будет с минским процессом?

По мнению Постоловского, Россия дальше будет шантажировать Украину усилением боевых действий на Донбассе. Сейчас стоит ожидать активизации военного напряжения, провокаций, усиления информационного давления.

Самый большой риск – чтобы Россия не начала через Херсон прокладывать сухопутный коридор на Крым. На полуострове очень критическая ситуация с водой и энергетическим обеспечением,

– замечает Сергей Постоловский.

Хотя, отмечает политолог, сомнительно, что Россия рискнет идти на Крым по суше. В таком случае мировое сообщество будет реагировать жестко. Усиление санкций, вплоть до отключения России от международной системы денежных переводов SWIFT.



Путин может попробовать проложить коридор на Крым / Фото Getty

Кстати, по данным "Информационного сопротивления", Россия у границы оборудует современный полигон площадью более 50 квадратных километров для подготовки российских военных частей. Уже в сентябре Россия должна провести учения "Кавказ-2020", которые угрожают Украине.

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В то же время Постоловский подчеркнул: Минские соглашения надо перезагружать.

Минские договоренности мертвы, и так долго продолжаться не может. Год-три. Но не вечно. Нужно будет менять этот формат или модернизировать соглашения. Или подписывать новые договоренности и выполнять их всем сторонам конфликта,

– подчеркнул Постоловский.