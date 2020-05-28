До следующей встречи по Донбассу подготовят новые списки для обмена

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось в режиме видеоконференции 28 мая 2020 года. Уже на следующем заседании представители ОБСЕ, России и Украины договорились обсудить сформированые списки на освобождение удержанных человек.

Украина настаивает на режиме тишины

Украинская сторона продолжила настаивать на необходимости соблюдения режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса Президента.

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О чем говорили на заседании ТКГ

Украина настаивает, чтобы российская сторона предоставила доступ представителям мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированные территории.

Представители ОБСЕ сообщили о том, что на территории ОРДЛО зафиксировали следы тяжелой техники.

Участники обсудили вопросы новых участков разведения сил.

ОБСЕ отметила работу Украины по реализации плана разминирования.

Также одной из тем встречи стало обсуждение открытия новых контрольных пунктов въезда – выезда на линии разграничения. Прежде всего говорится о Золотом. Отметили и необходимость обеспечить беспрепятственное пересечение КПВВ абитуриентам во время вступительной кампании.

во время вступительной кампании. Украинская делегация отметила, что выборы на временно оккупированных территориях возможны только тогда, когда выведут иностранные войска из ОРДЛО и разоружат военные формирования. Голосование может состояться, когда Украина получит контроль над границей, на территории смогут действовать украинские СМИ и проводить кампании украинские партии.

Уже на следующем заседании ТКГ надеятся обсудить списки для освобождения удержанных лиц.

Что было на предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы

22 мая состоялось внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, созванное по инициативе Украины. Никаких решений принято не было, но обе стороны – Украина и Россия сообщили об "отрицании очевидных фактов" с другой стороны.

Кто входит в состав обновленной делегации Украины?– Алексей Резников (первый заместитель главы делегации) – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

– Александр Мережко (заместитель главы делегации) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины;

– Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам) – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

– Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;

– Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности) – заместитель министра обороны Украины;

– Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины.