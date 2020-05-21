Сепаратистов на переговоры по Донбассу зовет ОБСЕ, – Резников

Украинская сторона не должна согласовывать с Россией участие переселенцев в составе Трехсторонней контактной группы. Представителей ОРДЛО, по словам главы украинской делегации Алексея Резникова, на переговоры приглашает ОБСЕ.

Украина хочет пригласить переселенцев на переговоры по Донбассу

Украина – против того, чтобы оккупированные территории представляли только боевики из так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом Алексей Резников сообщил "Новостям Донбасса".

Обратите внимание Украина показала российские паспорта "представителей" ОРДЛО на переговорах в Минске

Ничего ни с кем согласовывать не должны. С нами же они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации – определять, кто будет с ее стороны,

– сказал Резников.

По мнению официального Киева, представлять оккупированные территории должны не члены преступных группировок, а рядовые жители региона и переселенцы.

Сепаратистов приглашает ОБСЕ

Самих сепаратистов, отметил Резников, участвовать в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе приглашает ОБСЕ.

Они (сепаратисты – 24 канал) считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем,

– подчеркнул он.

Как Россия манипулирует по переговорам ТКГ

21 мая украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ продемонстрировала копии российских паспортов так называемых "представителей" ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе. Российский паспорт обнаружили у так называемого "лидера ДНР" Дениса Пушилина, а также так называемых "глав МИД" "ЛНР" и "ДНР" Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой. При этом Россия все время пытается выдать оккупантов за просто жителей Донбасса, чтобы снять ответственность с себя за управление боевиками.

Когда состоялось последнее заседание ТКГ и кто в нем участвовал:

Минская Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела заседание в режиме видеоконференции 10 мая. На мероприятии Украину представляла обновленная делегация: