Украина показала российские паспорта "представителей" ОРДЛО на переговорах в Минске
Россия пытается навязать своих граждан под видом представителей ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Украина не желает вести переговоры с ними.
Копии российских паспортов "представителей ОРДЛО" украинская делегация продемонстрировала во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.
К слову "Подопечные" Кремля на Донбассе: кто такие "Донецк" и "Луганск" и сколько на них тратит Россия
Кто из представителей оккупационной власти имеет российские паспорта
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк продемонстрировал копии заграничных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой. Это так называемые "министры иностранных дел" оккупированных территорий – Луганской и Донецкой соответственно. Россия активно пытается включить их в переговорный процесс в рамках ТКГ в Минске.
Копия российского паспорта Натальи Никаноровой / Укринформ
Копия загранпаспорта гражданина РФ Владислава Дейнего / Укринформ
"Мы обратили внимание присутствующих иностранных делегаций на попытки России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность, как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", – заявил Евгений Цимбалюк.
Он также продемонстрировал российский паспорт Дениса Пушилина – главы российской оккупационной администрации в Донецке.
Копия российского паспорта Дениса Пушилина / Укринформ
Следовательно Украина отстаивает мнение, что приглашенные Россией представители ОРДЛО не являются таковыми и не могут представлять мнение местного населения.
"Россия пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократическим и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", – заявил Цымбалюк.