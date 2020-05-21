Украина показала российские паспорта "представителей" ОРДЛО на переговорах в Минске

Россия пытается навязать своих граждан под видом представителей ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Украина не желает вести переговоры с ними.

Копии российских паспортов "представителей ОРДЛО" украинская делегация продемонстрировала во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

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Кто из представителей оккупационной власти имеет российские паспорта

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк продемонстрировал копии заграничных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой. Это так называемые "министры иностранных дел" оккупированных территорий – Луганской и Донецкой соответственно. Россия активно пытается включить их в переговорный процесс в рамках ТКГ в Минске.



Копия российского паспорта Натальи Никаноровой / Укринформ



Копия загранпаспорта гражданина РФ Владислава Дейнего / Укринформ

"Мы обратили внимание присутствующих иностранных делегаций на попытки России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность, как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", – заявил Евгений Цимбалюк.

Он также продемонстрировал российский паспорт Дениса Пушилина – главы российской оккупационной администрации в Донецке.



Копия российского паспорта Дениса Пушилина / Укринформ

Следовательно Украина отстаивает мнение, что приглашенные Россией представители ОРДЛО не являются таковыми и не могут представлять мнение местного населения.

"Россия пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократическим и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", – заявил Цымбалюк.