Україна показала російські паспорти "представників" ОРДЛО на переговорах в Мінську

Росія намагається нав'язати своїх громадян під виглядом представників ОРДЛО на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Україна не бажає вести переговори з ними.

Копії російських паспортів "представників ОРДЛО" українська делегація продемонструвала під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

До слова "Підопічні" Кремля на Донбасі: хто такі "Донецьк" і "Луганськ" і скільки на них витрачає Росія

Хто з представників окупаційної влади має російські паспорти

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк продемонстрував копії закордонних та внутрішніх паспортів РФ, які належать Владиславу Дейнего та Наталії Ніканоровій. Це так звані "міністри закордонних справ" окупованих територій – Луганської та Донецької відповідно. Росія активно намагається включити їх в переговорний процес в рамках ТКГ у Мінську.



Копія російського паспорта Наталії НІканорової / Укрінформ



Копія закордонного паспорта громадянина РФ Владислава Дейнега / Укрінформ

"Ми звернули увагу присутніх іноземних делегацій до намагань Росії на переговорах у Мінську не лише зняти з себе відповідальність як з учасника конфлікту на сході України, але й нав’язати участь у засіданнях ТКГ тих людей, які не представляють населення тимчасово окупованих територій Донбасу та взагалі є громадянами РФ", – заявив Євгеній Цимбалюк.

Він також продемонстрував російський паспорт Дениса Пушиліна – очільника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.



Копія російського паспорта Дениса Пушиліна / Укрінформ

Відтак Україна відстоює думку, що запрошені Росією представники ОРДЛО не є такими і не можуть представляти думку місцевого населення.

"Росія запросила на переговори у Мінськ людей з російськими паспортами, які були приведені до влади не шляхом демократичним та чесних виборів, а з допомогою російської зброї та найманців", – заявив Цимбалюк.