Сепаратистів на переговори щодо Донбасу кличе ОБСЄ, – Резніков
Українська сторона не має погоджувати з Росією участь переселенців у складі Тристоронної контактної групи. Представників ОРДЛО, за словами глави української делегації Олексія Резнікова, на переговори запрошує ОБСЄ.
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Нічого ні з ким погоджувати не повинні. З нами ж вони не погоджують, коли когось приводять. Це суверенне право делегації – визначати, хто буде з її боку,
– сказав Резніков.
Сепаратистів запрошує ОБСЄ
Вони (сепаратисти – 24 канал) вважають, що у них є право представляти території, а я так не вважаю, ми так не вважаємо,
– підкреслив він.
Як Росія маніпулює щодо переговорів ТКГ
Коли відбулось останнє засідання ТКГ і хто в ньому брав участь:
- Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Олександр Мережко (заступник глави делегації) – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;
- Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань) – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
- Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;
- Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) – заступник міністра оборони України;
- Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.