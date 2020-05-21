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Сепаратистів на переговори щодо Донбасу кличе ОБСЄ, – Резніков

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Олексій Резніков
Олексій Резніков / UA Rating

Українська сторона не має погоджувати з Росією участь переселенців у складі Тристоронної контактної групи. Представників ОРДЛО, за словами глави української делегації Олексія Резнікова, на переговори запрошує ОБСЄ.

Україна хоче запросити переселенців на переговори щодо Донбасу

Україна – проти того, щоб окуповані території представляли лише бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР". Про це Олексій Резніков повідомив "Новинам Донбасу".

Зверніть увагу Україна показала російські паспорти "представників" ОРДЛО на переговорах в Мінську

Нічого ні з ким погоджувати не повинні. З нами ж вони не погоджують, коли когось приводять. Це суверенне право делегації – визначати, хто буде з її боку,
– сказав Резніков.

На думку офіційного Києва, представляти окуповані території мають не члени злочинних угруповань, а  пересічні жителі регіону та переселенці.

Сепаратистів запрошує ОБСЄ

Самих сепаратистів, наголосив Резніков, брати участь у переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі запрошує ОБСЄ. 

Вони (сепаратисти – 24 канал) вважають, що у них є право представляти території, а я так не вважаю, ми так не вважаємо,
– підкреслив він.

Як Росія маніпулює щодо переговорів ТКГ

21 травня українська делегація під час засідання Постійної ради ОБСЄ продемонструвала копії російських паспортів так званих "представників" ОРДЛО у Тристоронній контактній групі. Російський паспорт виявили у так званого "лідера ДНР" Дениса Пушиліна, а також так званих "очільників МЗС" "ЛНР" та "ДНР" Владислава Дейнего та Наталії Ніканорової. При цьому Росія увесь час намагається видати окупантів за просто жителів Донбасу, аби зняти відповідальність із себе за керування бойовиками.

Коли відбулось останнє засідання ТКГ і хто в ньому брав участь:

Мінська Тристороння контактна група (ТКГ) провела засідання у режимі відеоконференції 10 травня. На заході Україну представляла оновлена делегація:
  • Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Олександр Мережко (заступник глави делегації) – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;
  • Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань) – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
  • Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;
  • Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) – заступник міністра оборони України;
  • Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Олексій Резніков Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Україна – Росія Мінські домовленості Тристороння контактна група Новини України Новини політики
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