До наступної зустрічі по Донбасу підготують нові списки для обміну

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулось у режимі відеоконференції 28 травня 2020 року. Вже на наступному засіданні представники ОБСЄ, Росії та України домовились обговорити сформовані списки на звільнення утриманих осіб.

Україна наполягає на режимі тиші

Українська сторона продовжила наголошувати на необхідності дотримання режиму тиші у зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Про що говорили на засіданні ТКГ

Україна наполягає, щоб російська сторона надала доступ представникам моніторингової місії ОБСЄ на окуповані території.

Представники ОБСЄ повідомили про те, що на території ОРДЛО зафіксували сліди важкої техніки .

. Учасники обговорили питання щодо нових ділянок розведення сил.

ОБСЄ відзначила роботу України щодо реалізації плану розмінування.

Також однією з тем зустрічі стало обговорення відкриття нових контрольних пунктів в'їзду – виїзду на лінії розмежування. Передусім мовиться про Золоте. Наголосили і на необхідності забезпечити безперешкодний перетин КПВВ абітурієнтам під час вступної кампанії.

під час вступної кампанії. Українська делегація наголосила, що вибори на тимчаcово окупованих територіях можливі лише тоді, коли виведуть іноземні війська з ОРДЛО та роззброять військові формування. Голосування може відбутись, коли Україна отримає контроль над кордоном, на території зможуть діяти українські ЗМІ та проводити кампанію українські партії.

Вже на наступному засіданні ТКГсподіваються обговорити списки для звільнення утриманих осіб.

Що було на попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи

22 травня відбулося позачергове засідання безпекової підгрупи ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі, скликане за ініціативою України. Жодних рішень ухвалено не було, але обидві сторони – Україна та Росія – повідомили про "заперечення очевидних фактів" з боку іншої сторони.

Хто входить до складу оновленої делегації України?– Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

– Олександр Мережко (заступник глави делегації) – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;

– Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань) – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

– Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;

– Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) – заступник міністра оборони України;

– Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.