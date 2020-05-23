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Термінове засідання ТКГ завершилося нічим: кожна сторона вважає, що інша заперечує очевидне

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Резніков та Гризлов по різному описали засідання ТКГ 22 травня
Резніков та Гризлов по різному описали засідання ТКГ 22 травня / Колаж 24 каналу

22 травня відбулося позачергове засідання безпекової підгрупи ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі, скликане за ініціативою України. Жодних рішень ухвалено не було, але обидві сторони – Україна та Росія – повідомили про "заперечення очевидних фактів" з боку іншої сторони.

Українська сторона в особі віцепрем'єра Олексія Резнікова заявила, що їй вдалося довести хибність інформації про обстріли з боку ЗСУ по об'єктах енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганської області. Це пролунало в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Нагадаємо про зрив переговорів у ТКГ 15 травня У "представників" ОРДЛО виявили російські паспорти – фото

Росіяни ж кажуть, що українці "заперечують очевидні факти", ба й узагалі – українська делегація самовільно пішла з наради. Про це написали у російському РБК.

Україна: "Ця історія абсолютно надумана"

Резніков розповів, що на засідання підгрупи ТКГ, яке відбувалося у форматі відеоконференції, "знову було розказано, що там щось коїться, що бідні робітники і їх обстріляли".

Український міністр запитав у представника ОБСЄ, чи мають спостерігачі якісь підтвердження обстрілів із боку ЗСУ "саме цих ліній електромереж і робітників тих ремонтних бригад".  "У відповідь я не отримав підтвердження", – наголосив Резніков.

Ми дали знову гарантії безпеки з 25-го числа, розуміючи гуманітарні потреби. Зараз ми спостерігаємо, як ця бригада працює. І ми стріляємо?!
– обурений український віцепрем'єр.

"Є факт: жодної стрільби з нашої сторони нема. Ця історія абсолютно надумана і спровокована", – додав він.

Росія: "Київ зайняв деструктивну позицію"

Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що Україна "зайняла деструктивну позицію" під час засідання ТКГ 22 травня. Мовляв, саме тому "не було ухвалено жодних рішень".

Київ зайняв абсолютно деструктивну позицію, намагаючись заперечувати підтверджені факти,
– вважає Гризлов.

Він запевняє, що очевидні факти про руйнування інфраструктури в "ЛНР" українськими військовими та про постраждале цивільне населення були надані. 

До того ж, делегація України начебто відмовилася ухвалювати рішення про додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, до чого закликали "представники Донбасу", а потім узагалі пішла з наради.

Нагадаємо, керівник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма запросив у ОБСЄ скликання екстреного засідання Тристоронньої контактної групи.

Причиною такого кроку стали заяви ватажка так званої "ЛНР" Пасічника, який звинуватив ЗСУ в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури в ОРЛО, а ще й погрожував "відсунути лінію розмежування".

Автор: Олесь Друкач
Теги: Україна – Росія Окуповані території Новини Росії Тристороння контактна група Олексій Резніков Мінські домовленості Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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