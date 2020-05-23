Срочное заседание ТКГ завершилось ничем: каждая сторона считает, что другая отрицает очевидное

22 мая состоялось внеочередное заседание подгруппы безопасности ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, созванное по инициативе Украины. Никаких решений принято не было, но обе стороны – Украина и Россия – сообщили, что другая сторона "отрицает очевидные факты".

Украинская сторона в лице вице-премьера Алексея Резникова заявила, что ей удалось доказать ошибочность информации об обстреле со стороны ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области. Это прозвучало в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

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Россияне же говорят, что украинцы "отрицают очевидные факты", да и вообще – украинская делегация самовольно ушла с совещания. Об этом написали в российском РБК .

Украина: "Эта история абсолютно надуманная"

Резников рассказал, что на заседание подгруппы ТКГ, которое происходило в формате видеоконференции, "снова было рассказано, что там что-то происходит, что бедные рабочие и их обстреляли".

Украинский министр спросил у представителя ОБСЕ, имеют наблюдатели какие-то подтверждения обстрелов со стороны ВСУ "именно этих линий электропередач и рабочих тех ремонтных бригад". "В ответ я не получил подтверждения", – подчеркнул Резников.

Мы дали снова гарантии безопасности с 25-го числа, понимая гуманитарные нужды. Сейчас мы наблюдаем, как эта бригада работает. И мы стреляем?!

– возмущен украинский вице-премьер.

"Есть факт: никакой стрельбы с нашей стороны не было. Эта история абсолютно надуманная и спровоцированная", – добавил он.

Россия: "Киев занял деструктивную позицию"

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина "заняла деструктивную позицию" во время заседания ТКГ 22 мая. Мол, именно поэтому "не было принято никаких решений".

Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты,

– считает Грызлов.

Он уверяет, что очевидные факты о разрушении инфраструктуры в "ЛНР" украинскими военными и о пострадавшем гражданском населении были предоставлены.

К тому же, делегация Украины якобы отказалась принимать решения о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня, к чему призывали "представители Донбасса", а затем вообще ушла с совещания.