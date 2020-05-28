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Зеленский заявил о планах "B" и "С" по Донбассу: в Кремле не замедлили с ответом

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В Кремле отреагировали на планы "B" и "С" Зеленского по Донбассу
В Кремле отреагировали на планы "B" и "С" Зеленского по Донбассу / Regnum

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Проходило оно в режиме видеоконференции. По мнению российской стороны, мероприятие не принесло никаких результатов. В то же время постоянный представитель Кремля Борис Грызлов кинул камень в огород украинского президента Владимира Зеленского по пересмотру минских соглашений.

Что о минском формате говорил Зеленский

Во время недавней большой пресс конференции 20 мая украинский президент заявил, что не хотел бы применять план "В" и "С" в минских переговорах. Об этом сообщает 24 канал .

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С точки зрения "Минска" и этого трека. Будем бороться до конца за "Минск", ведь с Минском связаны санкции против РФ. Вы знаете, что их все хотят снять, не только Россия, но и многие европейские страны. Я понимаю, что они экономически страдают из-за этих санкций. Но мы будем бороться. Год я даю на то, что мы будем бороться, 
– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что из-за коронавируса минский процесс немного затормозил.

"Поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все дожать, чтобы мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации, согласно минским договоренностям. Я не хотел бы применять планы "В" и "С". Потому что есть и план "В" и план "С". Может так случиться, что не сработает первый план", – отметил украинский лидер.

По его словам, минский формат – в приоритете, но другие форматы никто не отменял. В то же время Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе.

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Как на это отреагировали в Кремле

По мнению российских властей, после этих слов Зеленского "стало ясно, какую задачу решает Киев". Об этом пишет ТАСС .

"Президент Украины дал недвусмысленную оценку минским соглашениями, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России. Всем становится понятной неизменная позиция Киева о невозможности каких-либо обсуждений урегулирования с представителями Донецка и Луганска, поскольку единственная задача украинской стороны – это сохранение санкций" , – отметил постоянный представитель РФ в Минске Борис Грызлов.

По его убеждению, киевская власть якобы обманывает своих граждан, поскольку "в минских договоренностях никаких санкций нет". А есть обязательства Украины, которые Зеленский якобы торжественно обещал выполнить во время своей предвыборной кампании.

Кроме того, он в очередной раз повторил заявления Кремля, что Киев якобы затягивает конфликт на Донбассе и отказывается принимать решение по трекам минских соглашений.

"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в частности в части очередности выполнения мероприятий, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мероприятий, предусмотренных минскими договоренностям, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", – добавил Грызлов.

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План "Б" по Донбассу: какие заявления звучали ранее

Этот план в середине декабря 2019 года собственно анонсировал Владимир Зеленский. По словам президента, перед этим Совет нацбезопасности и обороны во время своих заседаний утвердил 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращения территорий, и план "Б" по сути является одним из них.

Зеленский отмечал, что план "Б" предусматривает строительство стены на границе со временно оккупированными территориями. И его могут начать воплощать в жизнь в случае "замораживания" военного конфликта на Донбассе.

"Это последний план. Я пока не хотел бы его применять. Эта стена уже есть, а нам нужно решать, как вернуть людей, их менталитет, их разум. У нас сейчас есть живая стена и гибнут люди", –  подчеркивал он.

В конце февраля 2020 года тогдашний глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что план "Б" заключается не только в построении стены высотой 6 метров.

Говорится скорее об изменениях, которые отличаются от минского процесса и, в частности, о миротворческой миссии, которой нет в минском процессе. Но это какое-то изменение, которое бы нам позволило продвинуться вперед,
– отмечал уже эксминистр.

Он акцентировал, что "минские договоренности остановились в том состоянии, в котором сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем".

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Пророссийские боевики Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский Минские договоренности Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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