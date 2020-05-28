Россия выдвинула Украине условие для отмены "боевой готовности" террористов

Главари террористов неделю назад сообщили о приведении в "боевую готовность" своих вооруженных формирований. Теперь РФ в Трехсторонней контактной группе выдвигает Украине условия для отмены "боевой готовности".

Какие условия ставит РФ

Пророссийские боевики не планируют отменять решение о так называемой "боевой готовности" на Донбассе, пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова.

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Россия обвинила украинскую сторону в якобы нежелании обсуждать дополнительные меры о соблюдении режима прекращения огня.

Представитель страны-агрессора заявил, что нужно сделать шаги по деэскалации конфликта. А Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер.

До их принятия трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности,

– сказал Грызлов.

Напомним, ранее главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" сообщили о приведении войск в боевую готовность.

Что известно о "боевой готовности" террористов

На улицах оккупированного Донецка 20 мая местные жители заметили скопление военной техники.

В то же время все воинские части в городе загородили.

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник угрожал отодвинуть линию разграничения.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ.



Оккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала