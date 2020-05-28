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Россия выдвинула Украине условие для отмены "боевой готовности" террористов

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Россия выдвинула Украине условие для отмены "боевой готовности" террористов
Россия выдвинула Украине условие для отмены "боевой готовности" террористов / espreso.tv

Главари террористов неделю назад сообщили о приведении в "боевую готовность" своих вооруженных формирований. Теперь РФ в Трехсторонней контактной группе выдвигает Украине условия для отмены "боевой готовности".

Какие условия ставит РФ

Пророссийские боевики не планируют отменять решение о так называемой "боевой готовности" на Донбассе, пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова.

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Россия обвинила украинскую сторону в якобы нежелании обсуждать дополнительные меры о соблюдении режима прекращения огня.

Представитель страны-агрессора заявил, что нужно сделать шаги по деэскалации конфликта. А Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер.

До их принятия трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности,
– сказал Грызлов.

Напомним, ранее главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" сообщили о приведении войск в боевую готовность.

Что известно о "боевой готовности" террористов

карта оккупированных территорий
Оккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Трехсторонняя контактная группа Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики
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