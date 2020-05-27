Росія висунула Україні умову для скасування "бойової готовності" терористів
Ватажки терористів тиждень тому повідомили про приведення у "бойову готовність" своїх збройних формувань. Тепер РФ у Тристоронній контактній групі висуває Україні умови для скасування "бойової готовності".
Які РФ ставить умови
Проросійські бойовики не планують скасовувати рішення про так звану "бойову готовність" на Донбасі, пишуть "РИА Новости" з посиланням на слова представника РФ в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова.
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Росія звинуватила українську сторону в начебто небажанні обговорювати додаткові заходи про дотримання режиму припинення вогню.
Представник країни-агресора заявив, що потрібно зробити кроки з "деескалації конфлікту". А Донбас наполягає на обговоренні й прийнятті додаткових заходів.
До їхнього прийняття важко говорити про скасування рішень Донецька і Луганська про бойову готовність,
– сказав Гризлов.
Нагадаємо, раніше ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" повідомили про приведення військ у бойову готовність.
Що відомо про "бойову готовність" терористів
- На вулицях окупованого Донецька 20 травня місцеві жителі помітили скупчення військової техніки.
- Водночас усі військові частини в місті загородили.
- Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник погрожував відсунути лінію розмежування.
- Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна скликає екстрене засідання ТКГ.
Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу