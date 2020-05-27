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Росія висунула Україні умову для скасування "бойової готовності" терористів

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Росія висунула Україні умову для скасування "бойової готовності" терористів
Росія висунула Україні умову для скасування "бойової готовності" терористів / espreso.tv

Ватажки терористів тиждень тому повідомили про приведення у "бойову готовність" своїх збройних формувань. Тепер РФ у Тристоронній контактній групі висуває Україні умови для скасування "бойової готовності".

Які РФ ставить умови

Проросійські бойовики не планують скасовувати рішення про так звану "бойову готовність" на Донбасі, пишуть "РИА Новости" з посиланням на слова представника РФ в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова.

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Росія звинуватила українську сторону в начебто небажанні обговорювати додаткові заходи про дотримання режиму припинення вогню.

Представник країни-агресора заявив, що потрібно зробити кроки з "деескалації конфлікту". А Донбас наполягає на обговоренні й прийнятті додаткових заходів.

До їхнього прийняття важко говорити про скасування рішень Донецька і Луганська про бойову готовність,
– сказав Гризлов.

Нагадаємо, раніше ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" повідомили про приведення військ у бойову готовність.

Що відомо про "бойову готовність" терористів

карта окупованих територій
Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Тристороння контактна група Новини Луганська Новини Донецька Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини політики
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