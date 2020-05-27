Росія висунула Україні умову для скасування "бойової готовності" терористів

Ватажки терористів тиждень тому повідомили про приведення у "бойову готовність" своїх збройних формувань. Тепер РФ у Тристоронній контактній групі висуває Україні умови для скасування "бойової готовності".

Які РФ ставить умови

Проросійські бойовики не планують скасовувати рішення про так звану "бойову готовність" на Донбасі, пишуть "РИА Новости" з посиланням на слова представника РФ в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова.

Читайте також Смертельний обстріл на Донбасі: Україна в ООН звернулася до Росії

Росія звинуватила українську сторону в начебто небажанні обговорювати додаткові заходи про дотримання режиму припинення вогню.

Представник країни-агресора заявив, що потрібно зробити кроки з "деескалації конфлікту". А Донбас наполягає на обговоренні й прийнятті додаткових заходів.

До їхнього прийняття важко говорити про скасування рішень Донецька і Луганська про бойову готовність,

– сказав Гризлов.

Нагадаємо, раніше ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" повідомили про приведення військ у бойову готовність.

Що відомо про "бойову готовність" терористів

На вулицях окупованого Донецька 20 травня місцеві жителі помітили скупчення військової техніки.

Водночас усі військові частини в місті загородили.

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник погрожував відсунути лінію розмежування.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна скликає екстрене засідання ТКГ.



Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу