Зеленський заявив про плани "B" і "С" щодо Донбасу: у Кремлі не забарилися з відповіддю

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Проходило воно в режимі відеоконференції. На переконання російської сторони, захід не приніс жодних результатів. Водночас постійний представник Кремля Борис Гризлов зробив закид у бік українського президента Володимира Зеленського щодо перегляду мінських угод.

Що про мінський формат говорив Зеленський

Під час нещодавньої великої пресконференції 20 травня український президент заявив, що не хотів би застосовувати план "В" і "С" у мінських переговорах. Про це повідомляє 24 канал.

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З точки зору "Мінська" та цього треку. Будемо боротися до кінця за "Мінськ", адже з Мінськом пов'язано санкції проти РФ. Ви знаєте, що їх всі хочуть зняти, не тільки Росія, але і багато європейських країн. Я розумію, що вони економічно страждають через ці санкції. Але ми будемо боротися. Рік я даю на те, що ми будемо боротися,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що через коронавірус мінський процес трохи загальмував.

"Тому я даю собі ще кілька місяців, щоб все ж дотиснути, щоб ми змогли знайти дипломатичний вихід із цієї ситуації, згідно з мінськими домовленостями. Я не хотів би застосовувати плани "В" і "С". Тому що є і план "В" і план "С". Може так статися, що не спрацює перший план", – зауважив український лідер.

За його словами, мінський формат – в пріоритеті, але інші формати ніхто не скасовував. Водночас Україна є готовою до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе закінчити війну на Донбасі.

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Як на це відреагували в Кремлі

На переконання російської влади, після цих слів Зеленського "стало зрозумілим, яке завдання вирішує Київ". Про це пише ТАСС.

"Президент України дав недвозначну оцінку мінським угодами, заявивши, що вони є потрібними для збереження санкцій проти Росії. Усім стає зрозумілою незмінна позиція Києва про неможливість будь-яких обговорень врегулювання з представниками Донецька та Луганська, оскільки єдине завдання української сторони – це збереження санкцій", – зазначив постійний представник РФ у Мінську Борис Гризлов.

На його переконання, київська влада начебто обдурює своїх громадян, оскільки "в мінських домовленостях жодних санкцій немає". А є зобов'язання України, які Зеленський начебто урочисто обіцяв виконати під час своєї передвиборчої кампанії.

Крім того, він укотре повторив заяви Кремля, що Київ буцімто затягує конфлікт на Донбасі та відмовляється ухвалювати рішення щодо треків міських угод.

"Будь-які спроби Києва змінити мінські домовленості, зокрема в частині черговості виконання заходів, можуть призвести до непоправних наслідків. Росія продовжить проводити курс на пріоритетність вирішення політичних питань, на послідовне виконання заходів, передбачених мінськими домовленостями, які схвалено резолюцією Ради Безпеки ООН", – додав Гризлов.

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План "Б" щодо Донбасу: які заяви лунали раніше

Цей план в середині грудня 2019 року власне анонсував Володимир Зеленський. За словами президента, перед цим Рада нацбезпеки та оборони під час своїх засідань затвердила 5 планів реінтеграції Донбасу та повернення територій, і план "Б" власне є одним із них.

Зеленський зазначав, що план "Б" передбачає будівництво стіни на межі з тимчасово окупованими територіями. І його можуть почати втілювати в життя в разі "замороження" військового конфлікту на Донбасі.

"Це останній план. Я поки що не хотів би його застосовувати. Ця стіна вже є, а нам слід вирішувати, як повернути людей, їх ментальність, їх розум. У нас зараз є жива стіна та гинуть люди, – підкреслював він.

Наприкінці лютого 2020 року тодішній очільник МЗС Вадим Пристайко повідомив, що план "Б" полягає не лише у побудові стіни висотою 6 метрів.

Мовиться скоріше про зміни, які відрізняються від мінського процесу, і, зокрема, про миротворчу місію, якої немає у мінському процесі. Але це якась зміна, яка би нам дозволила просунутись уперед,

– зазначав вже ексміністр.

Він наголосив, що "мінські домовленості зупинилися у тому стані, в якому зараз є, і не дають прогресу, якого ми від них очікуємо".