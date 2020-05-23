Иллюзии России относительно Зеленского развеиваются, – международник

В Кремле ожидали, так сказать, полной капитуляции Зеленского, говорит эксперт. В то же время меняется мировоззрение украинской власти, что с Россией удастся просто договориться.

Об этом 24 каналу рассказал представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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В Кремле ожидали, так сказать, полной капитуляции Зеленского. Это должно, по их видению, произойти на встрече в нормандском формате в декабре 2019 года. Но этого не произошло. Поэтому, очевидно, что Россия будет истерить всегда, когда Украина будет делать не так, как того хочет Кремль,

– отмечает Тарас Семенюк.

Как Зеленский оценивает ситуацию

Международник подчеркивает: президент Зеленский оказался не таким, каким его пытались показать отдельные СМИ и политики. Что он как бы сдаст национальные интересы Украины Путину. Зеленский, отмечает Семенюк, не собирается ползать перед Путиным.

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Зеленский трезво оценивает ситуацию, в которой находится Украина. Президент понимает, что минский процесс, как и нормандский формат, заторможены снова. А Россия не пойдет на уступки. Президент ищет выход. Но он непростой,

– отмечает Семенюк.

При этом политолог отмечает: инициатива Украины расширить представительство переговорной группы в Трехсторонней контактной группе в Минске правильная. Это попытка перехватить инициативу Москвы. По его словам, на пресс-конференции по случаю годовщины победы на президентских выборах Зеленский пытался дать сигнал жителям ОРДЛО относительно того, что власть хочет с ними общаться. Не с боевиками, а с внутренними переселенцами и теми, кто остался на оккупированных территориях, потому что не смог уехать.

Что на пресс-конференции Зеленский сказал о Путине, войне и переговорах с Россией

Президент Украины Зеленский рассказал о трех этапах обмена пленными и освобождении 135 украинцев из московских тюрем. Также благодаря работе его команды, по мнению Зеленского, удалось перезагрузить минскую группу и показать, что лица, которые являются представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР" – имеют российские паспорта.

Глава государства рассказал, что за 1,5 месяца, пока идет эпидемия коронавируса на оккупированный Донбасс боевики не пропустили десятки автомобилей с наблюдателями ОБСЕ.

Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе стреляют только в ответ, но первыми огонь не открывают. Он заверил, что готов к любому формату, который поможет остановить войну на Донбассе.

Зеленский заявил, что Украина будет добиваться, чтобы с России не сняли мировые санкции пока и не прекратит агрессию. Глава государства также объяснил: он будет продолжать лично разговаривать с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу.

Глава государства также рассказал, что на оккупированных территориях очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса, впрочем, боевики отказываются принимать помощь от Украины.

В то же время в МИД России заявили, что действующий глава Украины выбрал путь "конфронтации и рост напряженности в отношениях с Россией". Россияне нашу страну обвинили в русофобской государственной политике и нагнетании напряженности в отношениях с Россией.

МИД Украины настаивает: такие заявления России – яркий пример дезинформации и языка вражды. В министерстве сомневаются, что таким образом РФ демонстрирует настроенность к дипломатическому урегулированию отношений.