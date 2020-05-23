Ілюзії Росії щодо Зеленського розвіюються, – міжнародник

У Кремлі очікували, так би мовити, повної капітуляції Зеленського, говорить експерт. Водночас змінюється світобачення української влади, що з Росією вдасться просто домовитися.

Про це 24 каналу розповів представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

Увага Мінські переговори: про що говорила Україна і чому Росія зірвалася

У Кремлі очікували, так би мовити, повної капітуляції Зеленського. Це мало, за їх баченням, статися на зустрічі в нормандському форматі в грудні 2019 року. Але цього не відбулося. Тому, очевидно, що Росія істеритиме завжди, коли Україна робитиме не так, як того хоче Кремль,

– наголошує Тарас Семенюк.

Як Зеленський оцінює ситуацію

Міжнародник підкреслює: президент Зеленський виявився не таким, яким його намагалися показати окремі ЗМІ і політики. Що він ніби здасть національні інтереси України Путіну. Зеленський, наголошує Семенюк, не збирається плазувати перед Путіним.

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Зеленський тверезо оцінює ситуацію, в якій перебуває Україна. Президент розуміє, що мінський процес, як і нормандський формат, загальмовані знову. А Росія не піде на поступки. Президент шукає вихід. Але він непростий,

– зазначає Семенюк.

При цьому політолог зазначає: ініціатива України розширити представництво переговорної групи в Трьохсторонній контактній групі в Мінську правильна. Це спроба перехопити ініціативу від Москви. За його словами, на пресконференції з нагоди річниці перемоги на президентських виборах Зеленський намагався дати сигнал жителям ОРДЛО відносно того, що влада хоче з ними спілкуватися. Не з бойовиками, а з внутрішніми переселенцями і тими, хто залишився на окупованих територіях, бо не зміг виїхати.

Що на пресконференції Зеленський сказав про Путіна, війну та переговори з Росією

Президент України Зеленський розповів про три етапи обміну полоненими і звільненням 135 українців з московських в'язниць. Також завдяки роботі його команди, на думку Зеленського, вдалося перезавантажити мінську групу і показати, що особи, які є представниками так званих "ЛНР" і "ДНР" – мають російські паспорти.

Глава держави розповів, що за 1,5 місяці, поки триває епідемія коронавірусу на окупований Донбас бойовики не пропустили десятки автомобілів зі спостерігачами ОБСЄ.

Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, але першими вогонь не відкривають. Він запевнив, що готовий до будь-якого формату, який допоможе зупинити війну на Донбасі.

Зеленський заявив, що Україна домагатиметься, щоб з Росії не зняли світові санкції допоки та не припинить агресію. Глава держави також пояснив: він продовжуватиме особисто розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Донбасу.

Глава держави також розповів, що на окупованих територіях дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу, втім, бойовики відмовляються приймати допомогу від України.

Водночас у МЗС Росії заявили, що чинний глава України вибрав шлях "конфронтації і зростання напруженості у відносинах з Росією". Росіяни нашу країну звинуватили у русофобській державній політиці та нагнітанні напруги у відносинах з Росією.

МЗС України наполягає: такі заяви Росії – яскравий приклад дезінформації та мови ворожнечі. У міністерстві сумніваються, що у такий спосіб РФ демонструє налаштованість до дипломатичного врегулювання стосунків.