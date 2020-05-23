Ілюзії Росії щодо Зеленського розвіюються, – міжнародник
У Кремлі очікували, так би мовити, повної капітуляції Зеленського, говорить експерт. Водночас змінюється світобачення української влади, що з Росією вдасться просто домовитися.
Про це 24 каналу розповів представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк.
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У Кремлі очікували, так би мовити, повної капітуляції Зеленського. Це мало, за їх баченням, статися на зустрічі в нормандському форматі в грудні 2019 року. Але цього не відбулося. Тому, очевидно, що Росія істеритиме завжди, коли Україна робитиме не так, як того хоче Кремль,
– наголошує Тарас Семенюк.
Як Зеленський оцінює ситуацію
Міжнародник підкреслює: президент Зеленський виявився не таким, яким його намагалися показати окремі ЗМІ і політики. Що він ніби здасть національні інтереси України Путіну. Зеленський, наголошує Семенюк, не збирається плазувати перед Путіним.
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Зеленський тверезо оцінює ситуацію, в якій перебуває Україна. Президент розуміє, що мінський процес, як і нормандський формат, загальмовані знову. А Росія не піде на поступки. Президент шукає вихід. Але він непростий,
– зазначає Семенюк.
При цьому політолог зазначає: ініціатива України розширити представництво переговорної групи в Трьохсторонній контактній групі в Мінську правильна. Це спроба перехопити ініціативу від Москви. За його словами, на пресконференції з нагоди річниці перемоги на президентських виборах Зеленський намагався дати сигнал жителям ОРДЛО відносно того, що влада хоче з ними спілкуватися. Не з бойовиками, а з внутрішніми переселенцями і тими, хто залишився на окупованих територіях, бо не зміг виїхати.
Що на пресконференції Зеленський сказав про Путіна, війну та переговори з Росією
- Президент України Зеленський розповів про три етапи обміну полоненими і звільненням 135 українців з московських в'язниць. Також завдяки роботі його команди, на думку Зеленського, вдалося перезавантажити мінську групу і показати, що особи, які є представниками так званих "ЛНР" і "ДНР" – мають російські паспорти.
- Глава держави розповів, що за 1,5 місяці, поки триває епідемія коронавірусу на окупований Донбас бойовики не пропустили десятки автомобілів зі спостерігачами ОБСЄ.
- Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, але першими вогонь не відкривають. Він запевнив, що готовий до будь-якого формату, який допоможе зупинити війну на Донбасі.
- Зеленський заявив, що Україна домагатиметься, щоб з Росії не зняли світові санкції допоки та не припинить агресію. Глава держави також пояснив: він продовжуватиме особисто розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Донбасу.
- Глава держави також розповів, що на окупованих територіях дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу, втім, бойовики відмовляються приймати допомогу від України.
Водночас у МЗС Росії заявили, що чинний глава України вибрав шлях "конфронтації і зростання напруженості у відносинах з Росією". Росіяни нашу країну звинуватили у русофобській державній політиці та нагнітанні напруги у відносинах з Росією.
МЗС України наполягає: такі заяви Росії – яскравий приклад дезінформації та мови ворожнечі. У міністерстві сумніваються, що у такий спосіб РФ демонструє налаштованість до дипломатичного врегулювання стосунків.