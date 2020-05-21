Мова ворожнечі й жодного конструктиву: МЗС відреагувало на заяву Росії про русофобію в Україні
Росія у своїй реакції на пресконференцію Зеленського ніяк не показала, що хотіла б дипломатичним шляхом врегулювати проблеми у стосунках між державами. Навпаки, росіяни традиційно спотворювали реальність та говорили мовою ворожнечі.
У Росії бурхливо відреагували на заяви Президента України Володимира Зеленського, зроблені ним під час пресконференції 20 травня з нагоди річниці вступу на посаду. Росіяни нашу країну звинуватили у русофобській державній політиці та нагнітанні напруги у відносинах з Росією.
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МЗС України наполягає: такі заяви Росії – яскравий приклад дезінформації та мови ворожнечі. У міністерстві сумніваються, що у такий спосіб РФ демонструє налаштованість до дипломатичного врегулювання стосунків.
Як в МЗС України розцінюють російську реакцію на слова Зеленського
- Росія вкотре намагається втрутитися у внутрішні справи України.
- У традиційний для себе спосіб спотворює реальність.
- Хоче розколоти українське суспільство.
- Відвертає увагу від власної відповідальності за агресію проти України.
Що насправді руйнує співпрацю між країнами
- Російська збройна агресія,
- Окупація українських територій,
- Незаконне утримання українських громадян.
Україна, як вкотре наголосили в МЗС, займає конструктиву позицію, зокрема і в мінському процесі, та прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт.
Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики й переходу до конструктивної взаємодії,
– підсумували в МЗС України.
Про що говорив Зеленський на пресконференції: коротко / Інфографіка 24 каналу
Пресконференція Володимира Зеленського до річниці вступу на посаду: дивіться повне відео