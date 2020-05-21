Мова ворожнечі й жодного конструктиву: МЗС відреагувало на заяву Росії про русофобію в Україні

Росія у своїй реакції на пресконференцію Зеленського ніяк не показала, що хотіла б дипломатичним шляхом врегулювати проблеми у стосунках між державами. Навпаки, росіяни традиційно спотворювали реальність та говорили мовою ворожнечі.

У Росії бурхливо відреагували на заяви Президента України Володимира Зеленського, зроблені ним під час пресконференції 20 травня з нагоди річниці вступу на посаду. Росіяни нашу країну звинуватили у русофобській державній політиці та нагнітанні напруги у відносинах з Росією.

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МЗС України наполягає: такі заяви Росії – яскравий приклад дезінформації та мови ворожнечі. У міністерстві сумніваються, що у такий спосіб РФ демонструє налаштованість до дипломатичного врегулювання стосунків.

Як в МЗС України розцінюють російську реакцію на слова Зеленського

Росія вкотре намагається втрутитися у внутрішні справи України.

У традиційний для себе спосіб спотворює реальність.

Хоче розколоти українське суспільство.

Відвертає увагу від власної відповідальності за агресію проти України.

Що насправді руйнує співпрацю між країнами

Російська збройна агресія,

Окупація українських територій,

Незаконне утримання українських громадян.

Україна, як вкотре наголосили в МЗС, займає конструктиву позицію, зокрема і в мінському процесі, та прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт.

Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики й переходу до конструктивної взаємодії,

– підсумували в МЗС України.



Про що говорив Зеленський на пресконференції: коротко / Інфографіка 24 каналу

Пресконференція Володимира Зеленського до річниці вступу на посаду: дивіться повне відео