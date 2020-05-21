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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Мова ворожнечі й жодного конструктиву: МЗС відреагувало на заяву Росії про русофобію в Україні

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МЗС України оприлюднило заяву з приводу реакції Росії на виступ Зеленського
МЗС України оприлюднило заяву з приводу реакції Росії на виступ Зеленського / Колаж 24 каналу

Росія у своїй реакції на пресконференцію Зеленського ніяк не показала, що хотіла б дипломатичним шляхом врегулювати проблеми у стосунках між державами. Навпаки, росіяни традиційно спотворювали реальність та говорили мовою ворожнечі.

У Росії бурхливо відреагували на заяви Президента України Володимира Зеленського, зроблені ним під час пресконференції 20 травня з нагоди річниці вступу на посаду. Росіяни нашу країну звинуватили у русофобській державній політиці та нагнітанні напруги у відносинах з Росією.

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МЗС України наполягає: такі заяви Росії – яскравий приклад дезінформації та мови ворожнечі. У міністерстві сумніваються, що у такий спосіб РФ демонструє налаштованість до дипломатичного врегулювання стосунків.

Як в МЗС України розцінюють російську реакцію на слова Зеленського

  • Росія вкотре намагається втрутитися у внутрішні справи України.
  • У традиційний для себе спосіб спотворює реальність.
  • Хоче розколоти українське суспільство.
  • Відвертає увагу від власної відповідальності за агресію проти України.

Що насправді руйнує співпрацю між країнами

  • Російська збройна агресія,
  • Окупація українських територій,
  • Незаконне утримання українських громадян.

Україна, як вкотре наголосили в МЗС, займає конструктиву позицію, зокрема і в мінському процесі, та прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт.

Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики й переходу до конструктивної взаємодії,
– підсумували в МЗС України.

Зеленський
Про що говорив Зеленський на пресконференції: коротко / Інфографіка 24 каналу

Пресконференція Володимира Зеленського до річниці вступу на посаду: дивіться повне відео

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Російська пропаганда Володимир Зеленський Україна – Росія МЗС України Новини Росії Новини політики Новини України
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