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Захоплення українських моряків: МЗС звернеться до Морського трибуналу щодо компенсацій

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Захоплення українських моряків Росією - компенсації
Євген Єнін / МЗС України

МЗС України 22 травня подасть в Міжнародний морський трибунал меморандум проти Росії. Мовиться про справу про незаконне затримання українських кораблів і 24 членів їх екіпажу.

Україна працює над справами проти РФ постійно і жоден процес не призупинено. Про це запевнив заступник глави МЗС України Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

До теми Буксир "Яни Капу", який захопили росіяни у 2018 році, повернувся після ремонту в Одесу – фото

Водночас він додав, що Україна вимагатиме від Росії моральної та матеріальної компенсації для українських моряків. За словами Єніна, МЗС досліджувало кращі світові практики, в тому числі практику Європейського суду з прав людини.

Тому Україна вимагатиме максимальну компенсацію для постраждалих моряків.

Всі матеріали для судових слухань готуються і будуть подані вчасно. Наша команда на сьогоднішній момент працює на відмінно,
– сказав він.

Що міститиме меморандум до Арбітражного суду в Гаазі

  • Свідчення моряків,
  • Результати експертиз,
  • Позовні вимоги.

Захоплення українських кораблів та моряків: головне

  • 25 листопада 2018 року росіяни із використанням зброї захопили поблизу Керченської протоки українські буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь". Разом із ними затримали 24 українських моряків.
  • 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію і вимагав негайно звільнити моряків та повернути кораблі. Водночас Москва довго ігнорувала це рішення.
  • 7 вересня 2019 року моряки таки повернулися додому, однак лише в межах обміну полоненими між Україною та Росією.
  • 18 листопада Росія передала Україні кораблі, але розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко тоді зазначив, що судна не на ходу. На них немає навіть розеток та унітазів.

захоплені моряки
Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Росії Гаазький трибунал МЗС України Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Новини політики Новини України
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