Захоплення українських моряків: МЗС звернеться до Морського трибуналу щодо компенсацій
МЗС України 22 травня подасть в Міжнародний морський трибунал меморандум проти Росії. Мовиться про справу про незаконне затримання українських кораблів і 24 членів їх екіпажу.
Україна працює над справами проти РФ постійно і жоден процес не призупинено. Про це запевнив заступник глави МЗС України Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Водночас він додав, що Україна вимагатиме від Росії моральної та матеріальної компенсації для українських моряків. За словами Єніна, МЗС досліджувало кращі світові практики, в тому числі практику Європейського суду з прав людини.
Тому Україна вимагатиме максимальну компенсацію для постраждалих моряків.
Всі матеріали для судових слухань готуються і будуть подані вчасно. Наша команда на сьогоднішній момент працює на відмінно,
– сказав він.
Що міститиме меморандум до Арбітражного суду в Гаазі
- Свідчення моряків,
- Результати експертиз,
- Позовні вимоги.
Захоплення українських кораблів та моряків: головне
- 25 листопада 2018 року росіяни із використанням зброї захопили поблизу Керченської протоки українські буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь". Разом із ними затримали 24 українських моряків.
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію і вимагав негайно звільнити моряків та повернути кораблі. Водночас Москва довго ігнорувала це рішення.
- 7 вересня 2019 року моряки таки повернулися додому, однак лише в межах обміну полоненими між Україною та Росією.
- 18 листопада Росія передала Україні кораблі, але розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко тоді зазначив, що судна не на ходу. На них немає навіть розеток та унітазів.
Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал