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Захват украинских моряков: МИД обратится к морскому трибуналу по компенсациям

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Захват украинских моряков Россией - компенсации
Евгений Енин / МИД Украины

МИД Украины 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против России. Говорится про дело о незаконном задержании украинских кораблей и 24 членов экипажа.

Украина работает над делами против РФ постоянно и ни один процесс не приостановлен. Об этом заверил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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В то же время он добавил, что Украина будет требовать от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков. По словам Енина, МИД исследовало лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека.

Поэтому Украина потребует максимальную компенсацию для пострадавших моряков.

Все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя. Наша команда на сегодняшний момент работает на отлично,
– сказал он.

Что будет содержать меморандум в Арбитражный суд в Гааге

  • Показания моряков,
  • Результаты экспертиз,
  • Исковые требования.

 

Захват украинских кораблей и моряков: главное

  • 25 ноября 2018 года россияне с помощью оружия захватили вблизи Керченского пролива украинские буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". Вместе с ними задержали 24 украинских моряков.
  • 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию и потребовал немедленно освободить моряков и вернуть корабли. В то же время Москва долго игнорировала это решение.
  • 7 сентября 2019 года моряки таки вернулись домой, однако лишь в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.
  • 18 ноября Россия передала Украине корабли, но разграбленные. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко тогда отметил, что судна не на ходу. На них нет даже розеток и унитазов.

захоплені моряки
Моряки, попавшие в плен в 2018 году / Инфографика 24 канал

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости России Трибунал в Гааге МИД Украины Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Новости Украины Новости политики
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