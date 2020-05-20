Захват украинских моряков: МИД обратится к морскому трибуналу по компенсациям

МИД Украины 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против России. Говорится про дело о незаконном задержании украинских кораблей и 24 членов экипажа.

Украина работает над делами против РФ постоянно и ни один процесс не приостановлен. Об этом заверил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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В то же время он добавил, что Украина будет требовать от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков. По словам Енина, МИД исследовало лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека.

Поэтому Украина потребует максимальную компенсацию для пострадавших моряков.

Все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя. Наша команда на сегодняшний момент работает на отлично,

– сказал он.

Что будет содержать меморандум в Арбитражный суд в Гааге

Показания моряков,

Результаты экспертиз,

Исковые требования.

Захват украинских кораблей и моряков: главное

25 ноября 2018 года россияне с помощью оружия захватили вблизи Керченского пролива украинские буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". Вместе с ними задержали 24 украинских моряков.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию и потребовал немедленно освободить моряков и вернуть корабли. В то же время Москва долго игнорировала это решение.

7 сентября 2019 года моряки таки вернулись домой, однако лишь в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

18 ноября Россия передала Украине корабли, но разграбленные. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко тогда отметил, что судна не на ходу. На них нет даже розеток и унитазов.



Моряки, попавшие в плен в 2018 году / Инфографика 24 канал