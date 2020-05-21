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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Язык вражды и никакого конструктива: МИД отреагировало на заявление России о русофобии в Украине

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МИД Украины обнародовало заявление по поводу реакции России на выступление Зеленского
МИД Украины обнародовало заявление по поводу реакции России на выступление Зеленского / Коллаж 24 канала

Россия в своей реакции на пресс-конференцию Зеленского никак не показала, что хотела бы дипломатическим путем урегулировать проблемы в отношениях между государствами. Напротив, россияне традиционно искажали реальность и говорили на языке вражды.

В России бурно отреагировали на заявления Президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им во время пресс-конференции 20 мая по случаю годовщины вступления в должность. Россияне нашу страну обвинили в русофобской государственной политике и нагнетании напряженности в отношениях с Россией.

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МИД Украины настаивает: такие заявления России – яркий пример дезинформации и языка вражды. В министерстве сомневаются, что таким образом РФ демонстрирует настроенность к дипломатическому урегулированию отношений.

Как в МИД Украины расценивают российскую реакцию на слова Зеленского

  • Россия в очередной раз пытается вмешаться во внутренние дела Украины.
  • В традиционной для себя манере искажает реальность.
  • Хочет расколоть украинское общество.
  • Отвлекает от собственной ответственности за агрессию против Украины.

Что на самом деле разрушает сотрудничество между странами

  • Российская вооруженная агрессия.
  • Оккупация украинских территорий.
  • Незаконное удержание украинских граждан.

Украина, как в очередной раз отметили в МИД, занимает конструктивную позицию, в частности в минском процессе, и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт.

Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и перехода к конструктивному взаимодействию,
– подытожили в МИД Украины.

Зеленский
О чем говорил Зеленский на пресс-конференции: коротко / Инфографика 24 канала

Пресс-конференция Владимира Зеленского к годовщине вступления в должность: смотрите полное видео

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Российская пропаганда Владимир Зеленский Украина – Россия МИД Украины Новости России Новости политики Новости Украины
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