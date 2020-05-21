Язык вражды и никакого конструктива: МИД отреагировало на заявление России о русофобии в Украине

Россия в своей реакции на пресс-конференцию Зеленского никак не показала, что хотела бы дипломатическим путем урегулировать проблемы в отношениях между государствами. Напротив, россияне традиционно искажали реальность и говорили на языке вражды.

В России бурно отреагировали на заявления Президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им во время пресс-конференции 20 мая по случаю годовщины вступления в должность. Россияне н ашу страну обвинили в русофобской государственной политике и нагнетании напряженности в отношениях с Россией.

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МИД Украины настаивает: такие заявления России – яркий пример дезинформации и языка вражды. В министерстве сомневаются, что таким образом РФ демонстрирует настроенность к дипломатическому урегулированию отношений.

Как в МИД Украины расценивают российскую реакцию на слова Зеленского

Россия в очередной раз пытается вмешаться во внутренние дела Украины.

В традиционной для себя манере искажает реальность.

Хочет расколоть украинское общество.

Отвлекает от собственной ответственности за агрессию против Украины.

Что на самом деле разрушает сотрудничество между странами

Российская вооруженная агрессия.

Оккупация украинских территорий.

Незаконное удержание украинских граждан.

Украина, как в очередной раз отметили в МИД, занимает конструктивную позицию, в частности в минском процессе, и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт.

Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и перехода к конструктивному взаимодействию,

– подытожили в МИД Украины.



О чем говорил Зеленский на пресс-конференции: коротко / Инфографика 24 канала