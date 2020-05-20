Русофобия в Украине получает новое дыхание, – Россия в своем стиле оценил год Зеленского

Департамент информации МИД России опубликовал обширный комментарий относительно Владимира Зеленского на посту Президента Украины. Положительной оценки в ней для Зеленского нет: в Украине русофобия, нагнетание конфликта на Донбассе и несправедливые санкции. против России. В общем заявление вполне соответствует антиукраинской пропаганде России.

Год на посту стал поводом для общей оценки деятельности и сравнение обещаний с реалиями, отмечает Россия в комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

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Что Россия вменяет Зеленскому

"Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть. Не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство Порошенко и его окружения".

Стоит отметить, что в ГБР уже в конце 2019 года насчитывалось 13 дел против Порошенко. Продолжается следствие над одним из его ближайших соратников Олегом Гладковским. Из самых свежих скандалов – это "пленки" с разговорами о прокуроре Шокине. Зеленский пообещал расследовать это дело.

"Не расследованы события на Майдане 2013 – 2014 годах, политические убийства и другие преступления бывшего режима".

Расследование действительно продолжается. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков). О подозрении сообщили организаторам, исполнителям и среднему звену. Среди них фигурируют фамилии таких ексчиновників: президента-беглеца Виктора Януковича, бывшего председателя СБУ Александра Якименко и его заместителей, ексгенпрокурора Виктора Пшонки и прочее.

"Вопреки подавляющему мнению населения Украины по указанию извне продвигается земельная реформа".

В противовес, в самой России действует рынок сельскохозяйственных земель. Открытого рынка земли нет только в Украине, на Кубе, в Республике Конго (не путать с Демократической республикой Конго, в которой продажа земли разрешена), Венесуэле, КНДР и Таджикистане.

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По последнему опросу, проведенному в апреле, чуть больше половины – 57% украинцев не поддерживают принятие закона о рынке земли.

"Продолжается зачистка информационного поля и подавление инакомыслия. На это нацелен законопроект о медиа, который прошел в Верховной Раде первое чтение".

Контраргумент. В то же время в самой России существует прямая цензура относительно работы СМИ. Яркими примерами являются постоянные нападения, запугивания и даже убийства журналистов.

"На своей инаугурации провозгласил первоочередной задачей прекращение огня на Донбассе. С тех пор кардинальных изменений не произошло.Последующие события продемонстрировали отсутствие у нынешней власти политической воли к выполнению Минских соглашений".

Важное замечание. Боевики, поддерживаемые Россией, почти каждый день нарушают режим прекращения огня. Украина имеет достаточно доказательств военного присутствия и постоянной агрессии со стороны России. Из недавних – переброска из России на линию фронта более 10 танков и трех вагонов с боеприпасами.

"В Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается общая история, героїзується нацизм, оскверняют мемориалы советским воинам".

Напомним, что Россия много лет искажала историю, прикрывая преступления как Российской империи, так и Советского Союза. Декоммунизация, которую Россия ревностно критикует, пытается избавить украинскую культуру от несвойственных их наслоений из России.

"Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени Пушкина. Интересно, будут ли преследовать на Украине своих соотечественников за посещение этой казны".

Аргумент. Санкции, которые недавно ввел Зеленский, предусматривают запрет на любые контакты, включая культурные обмены и научные конференции. В первую очередь санкции накладывались для избежания финансового сотрудничества. В основном они затронули крупные российские предприятия, пропагандистские телеканалы и российских политиков.

Будет не удивительно, если в конце президентства Зеленского в Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, будут бить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, которые сделали вклад в общую культуру,

– пафосно подытоживают в России.

Как оценили США год Зеленского

В противовес "северо-соседа", который дал крайне негативную и необоснованную оценку, посольство США положительно оценило первый год Зеленского.

В противовес Высоко ценим прогресс, – США подвели итоги года президентства Зеленского

Среди главных достижений Зеленского в Америке считают:

возвращение из плена более 130 украинцев;

завершение процесса анбандлинга в секторе газоснабжения;

продолжение децентрализации и расширение возможностей местных общин;

осуществление реформ, необходимых для новой программы МВФ.

Дипломаты США пообещали продолжить поддержку Украины. Также, по сообщению посольства, Соединенные Штаты твердо стоят на стороне украинского народа в поддержке демократической и успешной Украины. Агрессию России там и в дальнейшем осуждают и поддерживают Украину.