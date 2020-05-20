Русофобія в Україні отримує нове дихання, – Росія у своєму стилі оцінила рік Зеленського

Департамент інформації МЗС Росії опублікував великий коментар щодо року Володимира Зеленського на посаді Президента України. Позитивної оцінки у ній для Зеленського немає: в Україні русофобія, нагнітання конфлікту на Донбасі та несправедливі санкції проти Росії. Загалом заява цілком відповідає антиукраїнській пропаганді Росії.

Рік на посаді став приводом для загальної оцінки діяльності та порівняння обіцянок з реаліями, зазначає Росія у коментарі, опублікованому на сайті МЗС Росії.

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Що Росія закидає Зеленському

"Корупції не стало менше, не послабився вплив олігархату на владу. Не отримують втілення обіцянки розслідувати фінансові махінації і казнокрадство Порошенка і його оточення".

Варто зазначити, що у ДБР вже наприкінці 2019 року налічувалося 13 справ проти Порошенка. Триває слідство над одним з його найближчих соратників Олегом Гладковським. З найсвіжіших скандалів – це "плівки" із розмовами про прокурора Шокіна. Зеленський пообіцяв розслідувати цю справу.

"Не розслідувані події на Майдані 2013 – 2014 роках, політичні вбивства та інші злочини колишнього режиму".

Розслідування і справді ще триває. Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків). Про підозру повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, колишнього голови СБУ Олександра Якименка і його заступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

"Всупереч переважній думці населення України за вказівкою ззовні просувається земельна реформа".

На противагу, у самій Росії діє ринок сільськогосподарських земель. Відкритого ринку землі немає лише в Україні, на Кубі, у Республіці Конго (не плутати із Демократичною республікою Конго, у якій продаж землі дозволений), Венесуелі, КНДР і Таджикистані.

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За останнім опитуванням, проведеним у квітні, дещо більше половини – 57% українців не підтримують ухвалення закону про ринок землі.

"Триває зачистка інформаційного поля і придушення інакомислення. На це націлений законопроєкт про медіа, який пройшов у Верховній Раді перше читання".

Контраргумент. Водночас у самій Росії існує пряма цензура щодо роботи ЗМІ. Яскравими прикладами є постійні напади, залякування та навіть вбивства журналістів.

"На своїй інавгурації проголосив першочерговим завданням припинення вогню в Донбасі. З тих пір кардинальних змін не відбулося.Наступні події продемонстрували відсутність у нинішньої влади політичної волі до виконання Мінських угод".

Важливе зауваження. Бойовики, підтримувані Росією, майже кожного дня порушують режим припинення вогню. Україна має достатньо доказів військової присутності та постійної агресії з боку Росії. З нещодавніх – перекидування з Росії на лінію фронту більше 10 танків та трьох вагонів із боєприпасами.

"В Україні триває боротьба з усім, що так чи інакше пов'язує наші народи. Не припиняється наступ на російську мову і культуру, спотворюється спільна історія, героїзується нацизм, оскверняють меморіали радянським воїнам".

Нагадаємо, що Росія багато років спотворювала історію, прикриваючи злочини як Російської імперії, так і Радянського Союзу. Декомунізація, яку Росія ревно критикує, намагається позбавити українську культуру від непритаманих їх нашарувань з Росії.

"Важко пояснити, якими міркуваннями керувалися в Києві, коли включали в санкційні списки Ермітаж і Музей імені Пушкіна. Цікаво, чи будуть переслідувати на Україні своїх співвітчизників за відвідування цієї скарбниці".

Аргумент. Санкції, які нещодавно ввів Зеленський, передбачають заборону на будь-які контакти, включаючи культурні обміни й наукові конференції. У першу чергу санкції накладалися для уникнення фінансової співпраці. Здебільшого вони зачепили великі російські підприємства, пропагандистські телеканали і російських політиків.

Буде не дивно, якщо в кінці президентства Зеленського на Україні палитимуть книги Толстого, Чехова, Достоєвського і Гоголя, трощитимуть вцілілі пам'ятники великим діячам Росії та України, які зробили внесок в спільну культуру,

– пафосно підсумовують у Росії.

Як оцінили США рік Зеленського

На противагу "північно сусіда", який дав вкрай негативну та необґрунтовану оцінку, посольство США позитивно оцінило перший рік Зеленського.

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Серед головних досягнень Зеленського в Америці вважають:

повернення з полону понад 130 українців;

завершення процесу анбандлінгу у секторі газопостачання;

продовження децентралізації і розширення можливостей місцевих громад;

здійснення реформ, необхідних для нової програми МВФ.

Дипломати США пообіцяли продовжити підтримку України. Також, за повідомленням посольства, Сполучені Штати твердо стоять на боці українського народу у підтримці демократичної та успішної України. Агресію Росії там і надалі засуджують та підтримують Україну.