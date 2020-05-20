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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Високо цінуємо прогрес, – США підбили підсумки року президентства Зеленського

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США підбили підсумки року президентства Зеленського
США підбили підсумки року президентства Зеленського

США привітали Володимира Зеленського та його адміністрацію з першою річницею перебування при владі. Посольство США позитивно оцінює перший рік Зеленського й обіцяє продовжити підтримку України.

Американські дипломати акцентували увагу на здобутках Зеленського та позитивні зміни у країні. Про це мовиться на сторінці диппредставництва у фейсбуці.

Важливо Рік президентства Зеленського: що вдалося зробити

Серед головних досягнень Зеленського США вважають:

  • повернення понад 130 полонених українців на батьківщину;
  • завершення процесу анбандлінгу у секторі природного газу;
  • зрушення вперед з децентралізації задля розширення можливостей місцевих громад;
  • здійснення низки реформ, необхідних для нової програми МВФ.

Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч. Сполучені Штати підтримують роботу над завданнями, що ще залишаються, виконання яких ускладнюється безперервною незаконною агресією Росії на українській території та пандемією COVID-19,
– мовиться у повідомленні.

Цікаво Чи впорався Зеленський із завданнями за рік: думка українців

Також дипломати додали, що Сполучені Штати твердо стоять на боці українського народу у підтримці демократичної та успішної України. Наприкінці дипломати закликали народних депутатів, місцевих та регіональних посадовців протистояти спробам певних корисливих кіл уповільнити прогрес.

Пресконференція Зеленського у 10 тезах
Пресконференція Зеленського у 10 тезах / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Президент України Володимир Зеленський Новини США Новини України Новини політики
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