Чи впорався Зеленський із завданнями за рік: думка українців

Майже половина українців вважають, що рік президентства Володимира Зеленського загалом був успішним. Однак у боротьбі з корупцією та припиненні війни на Донбасі є проблеми.

Скільки українців оцінили успіхи президента

Українців просили оцінити успіхи Зеленського за рік, що минув від інавгурації. Відповідні результати соціологічного дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології на своєму сайті.

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У своїй загальній оцінці річної роботи Зеленського на посаді президента українці фактично поділились навпіл:

46% вважають діяльність глави держави успішною;

вважають діяльність глави держави успішною; 45% з ними не погодились;

з ними не погодились; ще 9% було важко визначитись з відповіддю.

Оцінка роботи президента у зниженні рівня корупції серед чиновників:

26% – успішна;

– успішна; 66% – неуспішна;

– неуспішна; 9% – важко сказати.

Оцінка роботи президента у притягненні до відповідальності за корупцію представників попередньої влади:

16% – успішна;

– успішна; 73% – неуспішна;

– неуспішна; 12% – важко сказати.

Оцінка роботи президента щодо припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі:

21% – успішна;

– успішна; 69% – неуспішна;

– неуспішна; 10% – важко сказати.

Оцінка роботи президента у протидії економічній кризі:

21% – успішна;

– успішна; 64% – неуспішна;

– неуспішна; 15% – важко сказати.



Результати дослідження / Скриншот з сайту КМІС

Результати дослідження / Скриншот з сайту КМІС

КМІС проводив опитування з 14 по 17 травня 2020 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Опитували доросле населення з усіх регіонів України, окрім окупованих територій Донбасу та Криму. Загалом провели 2 тисячі інтерв'ю.

Зеленський про другу каденцію

Зазначимо, що під час пресконференції 29 травня Володимир Зеленський сказав, що сумнівається, що однієї каденції йому вистачить для того, щоб виконати свої обіцянки. Тому він готовий подумати над тим, щоб балотуватися вдруге. Втім, перед таким вчинком перш за все запитає про думку людей та своєї сім'ї.



Як скаже народ України. Будь-який президент, який має 10 – 15 – 16 відсотків на початок передвиборчої кампанії – не має права йти в президенти України. Це значить одне – суспільство його не підтримує,

– додав президент.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу