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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Справился ли Зеленский с задачами за год: мнение украинцев

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Украинцы оценили год работы президента Зеленского - опрос
Владимир Зеленский / Офис Президента

Почти половина украинцев считает, что год президентства Владимира Зеленского в целом был успешным. Однако в борьбе с коррупцией и прекращении войны на Донбассе есть проблемы.

Сколько украинцев оценили успехи президента

Украинцев просили оценить успехи Зеленского за год, прошедший с инаугурации. Соответствующие результаты социологического исследования обнародовал Киевский международный институт социологии на своем сайте.

Интересно Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: свежий рейтинг

В своей общей оценке годовой работы Зеленского на посту президента украинцы фактически поделились пополам:

  • 46% считают деятельность главы государства успешной;
  • 45% с ними не согласились;
  • еще 9% было трудно определиться с ответом.

Оценка работы президента в снижении уровня коррупции среди чиновников:

  • 26% – успешная;
  • 66% – неуспешная;
  • 9% – трудно сказать.

Оценка работы президента в привлечении к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти:

  • 16% – успешная;
  • 73% – неуспешная;
  • 12% – трудно сказать.

Оценка работы президента по прекращению войны, урегулированию конфликта на Донбассе:

  • 21% – успешная;
  • 69% – неуспешная;
  • 10% – трудно сказать.

Оценка работы президента в противодействии экономическому кризису:

  • 21% – успешная;
  • 64% – неуспешная;
  • 15% – трудно сказать.

КМІС опитування
Результаты исследования / Скриншот с сайта КМИС

опиутвання КМІС

Результаты исследования / Скриншот с сайта КМИС

КМИС проводил опрос с 14 по 17 мая 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрашивали взрослое население из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Всего провели 2 тысячи интервью.

Зеленский о второй каденции

Отметим, что во время пресс-конференции 29 мая Владимир Зеленский сказал, что сомневается, что одной каденции ему хватит для того, чтобы выполнить свои обещания. Поэтому он готов подумать над тем, чтобы баллотироваться во второй раз. Впрочем, перед таким поступком прежде всего спросит мнение людей и своей семьи.

Как скажет народ Украины. Любой президент, который имеет 10–15–16 процентов на начало предвыборной кампании – не имеет права идти в президенты Украины. Это значит одно – общество его не поддерживает,
– добавил президент.

ставлення до Зеленського
Отношение украинцев к Зеленскому / инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский рейтинги
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