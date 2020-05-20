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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Высоко ценим прогресс, – США подвели итоги года президентства Зеленского

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США підбили підсумки року президентства Зеленського
США підбили підсумки року президентства Зеленського

США поздравили Владимира Зеленского и его администрацию с первой годовщиной пребывания у власти. Посольство США положительно оценивает первый год Зеленского и обещает продолжить поддержку Украины.

Американські дипломати акцентували увагу на здобутках Зеленського та позитивні зміни у країні. Про це мовиться на сторінці диппредставництва у фейсбуці.

Важливо Рік президентства Зеленського: що вдалося зробити

Серед головних досягнень Зеленського США вважають:

  • повернення понад 130 полонених українців на батьківщину;
  • завершення процесу анбандлінгу у секторі природного газу;
  • зрушення вперед з децентралізації задля розширення можливостей місцевих громад;
  • здійснення низки реформ, необхідних для нової програми МВФ.

Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч. Сполучені Штати підтримують роботу над завданнями, що ще залишаються, виконання яких ускладнюється безперервною незаконною агресією Росії на українській території та пандемією COVID-19,
– мовиться у повідомленні.

Цікаво Чи впорався Зеленський із завданнями за рік: думка українців

Також дипломати додали, що Сполучені Штати твердо стоять на боці українського народу у підтримці демократичної та успішної України. Наприкінці дипломати закликали народних депутатів, місцевих та регіональних посадовців протистояти спробам певних корисливих кіл уповільнити прогрес.

Пресконференція Зеленського у 10 тезах
Пресконференція Зеленського у 10 тезах / Інфографіка 24 каналу

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Новости США
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