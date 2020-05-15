Мінські переговори: про що говорила Україна і чому Росія зірвалася

Тристороння контактна група по Донбасу 15 травня провела першу онлайн-зустріч в оновленому складі. Про що говорили учасники перемовин і які результати зустрічі, – далі в матеріалі 24 каналу.

Кремль не зміг нав’язати свій порядок денний

Як розповів 24 каналу політолог Петро Олещук, судячи із заяви представника Росії Бориса Гризлова, Москва незадоволена позицією України по Донбасу. Кремль, зауважує експерт, перейшов до надто різких оцінок позиції України.

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Це найбільш різка риторика Росії на переговорах у Мінську за весь час президентства Зеленського. Що свідчить про те, що Кремль не зміг нав’язати свій порядок денний,

– підкреслює Петро Олещук.

Мабуть, на його думку, Росії також не вдалося нав’язати своє бачення по Донбасу і канцлерині ФРН Меркель під час нещодавнього візиту заступника адміністрації Путіна Козака в Берлін. Тому Гризлов вдався до прямих звинувачень України.

"Заяви Гризлова – відповідь на те, що візит представника Путіна Козака в Берлін не завершився тими результатами, на які розраховувала Москва. Звідси така істерика Гризлова", – говорить Олещук.



Представник РФ Гризлов зірвався і влаштував істерику на переговорах / Фото УП

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Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає: частково, але росіяни відреагували на підвищення статусу української делегації. В економічній підгрупі з боку росіян брав участь заступник міністра економіки РФ.

Дебют оновленої української делегації пройшов успішно. Про це говорить істерична реакція Гризлова. Російській делегації не лише не вдалося нав'язати свою модель переговорів – "прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом", вони зустріли активну контратаку,

– зазначає Володимир Фесенко.

Зокрема, зауважує політолог, слова Гризлова, що Київ намагається "видавлювати представників "ДНР" і "ЛНР" зі складу робочих груп" пояснюються просто: міністр з питань реінтеграції ОРДЛО Олексій Резніков пред'явив фотокопії російських паспортів делегатів від так званих «республік» і пояснив, що треба вести переговори або з уповноваженими представниками Росії, або з жителями Донбасу. Але не громадянами РФ.

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Про що говорили на зустрічі Тристоронньої контактної групи

Україна заявила, що виключає можливість закріплення особливого статусу тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей у Конституції.

Українська сторона підкреслила, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися відповідно до Конституції і законодавства України і на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори можуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Україна зазначила, що наполягає на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", визначеному в Парижі в грудні 2019 року.

Представники України в економічній підгрупі ТКГ продовжили обговорення питання про відновлення в ОРДЛО оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.

Представник Росії Борис Гризлов звинуватив владу України в "обмані надій" українців, бо нова влада нібито постає на "небезпечний шлях своїх попередників". Гризлов вважає, що "партія, яка називає себе "слугою народу", ризикує перетворитися в партію "слуг війни".

Гризлов заявив, що представники Росії попросили внести в протокол ТКГ зобов’язання України впродовж тижня подати проєкт про інтеграцію "формули Штайнмаєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Однак українська делегація відмовилася це робити.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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Що буде на Донбасі і як розгортатимуться переговори?

За словами Петра Олещука, Росія, як завжди, намагатиметься використати стратегію: добрий/злий поліцейський. Одночасно робитиме якісь пропозиції, від яких начебто не можна відмовитися.

"Заяви Гризлова свідчать, що Україні не варто відходити від лінії, яку ми сповідували раніше щодо Донбасу. Очікування Росії, що у відповідь на кризу з пандемією коронавірусу вона зможе проштовхнути свій порядок денний, не принесло очікуваних результатів. Росія не може добитися того, чого хоче. Отже, рано чи пізно Кремлю доведеться визнавати реальність і на переговорах виходити з них, а не своїх геополітичних фантазій", – підкреслює Олещук.



Росія може заблокувати обмін полоненими / Фото ОПУ

Водночас, на його думку, Кремль шантажуватиме Україну далі. Зокрема, Росія може спробувати заблокувати процес обміну полоненими, який Москва завжди використовувала для торгів і власного піару.

Головне, що Гризлов прямо обвинуватив в обстрілах і посиленні бойових дій Україну. Це означає, що Кремль готується до загострення військових дій. Тому черговий примус "до миру" у вигляді загострення на Донбасі не виключений. У контексті зриву з боку Росії переговорного процесу можна очікувати на ескалацію,

– вважає Петро Олещук.

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Володимир Фесенко відзначає: треба використовувати в переговорному процесі фактор російської паспортизації на Донбасі проти сепаратистів і Росії. Україна на переговорах ТГК це успішно зробила.

Не треба боятися, що росіяни грюкнуть дверима і вийдуть з переговорів. Не вийдуть – їм це невигідно. І не треба боятися нового глухого кута в переговорах. Переговори треба вести жорстко і з сильною позиції. Що і сталося на переговорах 15 травня,

– наголосив Фесенко.