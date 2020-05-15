Минские переговоры: о чем говорила Украина и почему Россия сорвалась

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 15 мая провела первую онлайн-встречу в обновленном составе. О чем говорили участники переговоров и результаты встречи, – далее в материале 24 канала.

Кремль не смог навязать свою повестку дня

Как рассказал 24 каналу политолог Петр Олещук, судя по заявлению представителя России Бориса Грызлова, Москва недовольна позицией Украины по Донбассу. Кремль, отмечает эксперт, перешел к слишком резким оценкам позиции Украины.

Внимание "Прихвостень" Путина в Берлине: каковы причины и последствия поездки Козака

Это наиболее резкая риторика России на переговорах в Минске за все время президентства Зеленского. Что свидетельствует о том, что Кремль не смог навязать свою повестку дня,

– подчеркивает Петр Олещук.

Видимо, по его мнению, России также не удалось навязать свое видение по Донбассу и канцлеру ФРГ Меркель во время недавнего визита заместителя администрации Путина Козака в Берлин. Поэтому он прибег к прямым обвинениям Украины.

"Заявления Грызлова – ответ на то, что визит представителя Путина Козака в Берлин не завершился теми результатами, на которые рассчитывала Москва. Отсюда такая истерика Грызлова", – говорит Олещук.



Представитель РФ Грызлов сорвался и устроил истерику на переговорах / Фото УП

Читайте также В 2020 году на Донбассе погиб 51 военный: поименный список

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: частично, но россияне отреагировали на повышение статуса украинской делегации. В экономической подгруппе со стороны россиян участвовал заместитель министра экономики РФ.

Дебют обновленной украинской делегации прошел успешно. Об этом говорит истерическая реакция Грызлова. Российской делегации не только не удалось навязать свою модель переговоров – "прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", они встретили активную контратаку,

– отмечает Владимир Фесенко.

В частности, отмечает политолог, слова Грызлова, что Киев пытается "выдавливать представителей "ДНР" и "ЛНР" из состава рабочих групп" объясняются просто: министр по вопросам реинтеграции ОРДЛО Алексей Резников предъявил фотокопии российских паспортов делегатов от так называемых "республик" и объяснил, что надо вести переговоры с уполномоченными представителями России, или с жителями Донбасса. Но не гражданами РФ.

Внимание! Новый состав делегации Украины для участия в ТКГ: список – по ссылке

О чем говорили на встрече Трехсторонней контактной группы

Украина заявила, что исключает возможность закрепления особого статуса временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в Конституции.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут состояться согласно Конституции и законодательству Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ. Выборы могут состояться исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украина отметила, что настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года.

Представители Украины в экономической подгруппе ТКГ продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в ОРДЛО налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Представитель России Борис Грызлов обвинил власть Украины в "обмане надежд" украинцев, потому что новая власть якобы встает на "опасный путь своих предшественников". Грызлов считает, что "партия, называющая себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны".

Грызлов заявил, что представители России попросили внести в протокол ТКГ обязательства Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Однако украинская делегация отказалась это делать.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

Интересно В Донецке арестовали подозреваемого в сбитии Boeing MH17 Леонида Харченко

Что будет на Донбассе и как будут разворачиваться переговоры?

По словам Петра Олещука, Россия, как всегда, постарается использовать стратегию: хороший/злой полицейский. Одновременно будет делать какие-то предложения, от которых вроде бы нельзя отказаться.

"Заявления Грызлова свидетельствуют, что Украине не стоит отходить от линии, которую мы исповедовали ранее по Донбассу. Ожидание России, что в ответ на кризис с пандемией коронавируса она сможет протолкнуть свою повестку дня, не принесло ожидаемых результатов. Россия не может добиться того, чего хочет. Итак, рано или поздно Кремлю придется признавать реалии и на переговорах выходить из них, а не со своих геополитических фантазий", – подчеркивает Олещук.



Россия может заблокировать обмен пленными / Фото ОПУ

В то же время, по его мнению, Кремль будет шантажировать Украину и дальше. В частности, Россия может попытаться заблокировать процесс обмена пленными, который Москва всегда использовала для торгов и собственного пиара.

Главное, что Грызлов прямо обвинил в обстрелах и усилении боевых действий Украину. Это означает, что Кремль готовится к обострению военных действий. Поэтому очередное принуждение "к миру" в виде обострения на Донбассе не исключено. В контексте срыва со стороны России переговорного процесса можно ожидать эскалации,

– считает Петр Олещук.

Читайте также Это был шок для России: Витренко раскрыл детали переговоров с Путиным

Владимир Фесенко отмечает: надо использовать в переговорном процессе фактор российской паспортизации на Донбассе против сепаратистов и России. Украина на переговорах ТГК это успешно сделала.

Не надо бояться, что россияне хлопнут дверью и выйдут из переговоров. Не выйдут – им это невыгодно. И не надо бояться нового тупика в переговорах. Переговоры надо вести жестко и с сильной позиции. Что и произошло на переговорах 15 мая,

– отметил Фесенко.