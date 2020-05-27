Российские оккупанты нарушают договоренности: миссия ОБСЕ обнаружила 10 танков боевиков

Российские оккупационные войска и дальше продолжают нарушать все договоренности на Донбассе. На этот раз их тяжелую технику, среди которой десять танков, зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Танки находились за чертой отвода.

В отчете миссии ОБСЕ за 26 мая указано о 10 танках (неустановленного типа), которые были на полигоне вблизи населенного пункта Софиевка (40 километров северо-восточнее Донецка). Танки не имели права там находиться, ведь нарушают договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения.

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На этом же полигоне в этот же день (25 мая) наблюдатели зафиксировали пять БМП-2 и три бронетранспортера боевиков.

Напомним! Российские оккупанты с 20 мая привели свои войска в боевую готовность. После этого они увеличили количество обстрелов. Двое украинских военных погибли в результате обстрелов оккупантами. Военную технику оккупанты выставили и на улицах Донецка.

Кроме этой боевой техники, накануне миссия ОБСЕ сообщала о таких же нарушениях недалеко от населенного пункта Терновое Донецкой области. Там были размещены 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа. Кроме того, за пределами мест хранения вооружения было выявлено 18 танков оккупационных войск. Часть вооружения российские оккупанты держат вблизи жилых кварталов.