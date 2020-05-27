Російські окупанти порушують домовленості: місія ОБСЄ виявила 10 танків бойовиків

Російські окупаційні війська і надалі продовжують порушувати усі домовленості на Донбасі. Цього разу їх важку техніку, серед якої десять танків, зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Танки перебували за межею відведення.

У звіті місії ОБСЄ за 26 травня вказано про розміщення техніки, яка мала бути відведеною від лінії розмежування.

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Яку техніку та де виявили спостерігачі ОБСЄ

На полігоні поблизу населеного пункту Софіївка (40 кілометрів на північний схід від Донецька) патруль Місії виявив:

десять танків (невстановленого типу)

п'ять БМП-2

три бронетранспортери (МТ-ЛБ)

Щодо танків, то вони були розміщені з порушенням ліній відведення. Натомість інша військова техніка (бойові машини пілоти та бронетранспортери) не підпадали під домовленості про відведення, але перебували в зоні безпеки.

Нагадаємо! Російські окупанти з 20 травня привели свої війська у бойову готовність. Після цього вони збільшили кількість обстрілів. Двоє українських військових загинули внаслідок обстрілів окупантами. Військову техніку окупанти виставили й на вулицях Донецька.

Де ще окупанти розмістили військову техніку на Донбасі

Окрім цієї бойової техніки, напередодні місія ОБСЄ повідомляла про такі ж порушення неподалік населеного пункту Тернове Донецької області. Там були розміщені 122-мм реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град", три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та сім гаубиць невстановленого типу. Крім того, за межами місць зберігання озброєння було виявлено 18 танків окупаційних військ. Частину озброєння російські окупанти тримають поблизу житлових кварталів.

10 танків (невстановленого типу), які були на полігоні поблизу населеного пункту Софіївка (40 кілометрів на північний схід від Донецька). Танки не мали права там перебувати, адже порушують домовленості, щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування.