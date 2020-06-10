Введение украинских представителей ОРДЛО в переговорную Трехстороннюю контактную группу в Минске очень важное. Украина продолжает наступательную тактику.

Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Представители Донбасса на переговорах ТКГ, которые занимают проукраинскую позицию, – прецедент. Разрушается монополия двух так называемых сепаратистских республик на представительство интересов Донбасса. Как в шахматах, мы начинаем белыми и навязываем свою комбинацию и тактику,

– отмечает Владимир Фесенко.

Инициатива Украины

Как отмечает эксперт, Украина в течение последнего года демонстрирует инициативность. Германия, Франция и ОБСЕ видят, что Украина хочет добиться результата в решении конфликта на Донбассе.

Это попытка со стороны президента Зеленского обновить минские соглашения. Напрямую не получается – Россия против. Надо заходить с тыла и менять модель переговоров. В частности, включая представителей проукраинской части Донбасса,

– замечает Фесенко.

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При этом эксперт отмечает, что такие действия Украины не нравятся России и сепаратистам. Они будут пытаться противодействовать. Впрочем, вода камень точит. Надо навязывать свою позицию. По словам Фесенко, Кремль может в ответ продлить российскую паспортизацию жителей ОРДЛО. Тогда это будет означать, что никакой реинтеграции ОРДЛО не будет. В выборах могут участвовать только граждане Украины.

Кого Украина включила в участие в ТКГ